Telefónica plantea un ERE de 5.040 trabajadores en sus tres filiales principales

La USC cifra en hasta 45.000 millones de euros el potencial minero de Galicia

La Comunidad dispone de 18 de las 34 materias primas críticas definidas por la UE

La mina de coltán de Penouta (Orense), ahora sin actividad, en una imagen de archivo
La mina de coltán de Penouta (Orense), ahora sin actividad, en una imagen de archivo

Alejandro Gesto

Santiago

Entre 25.000 y 45.000 millones de euros. Es la cifra a la que asciende el potencial minero de Galicia según un estudio encargado por la Xunta a la USC. Se concentra a lo largo de cinco corredores repartidos por la geografía gallega, ... donde pueden encontrarse 18 de las 34 materias primas críticas identificadas por la UE. Algunas de ellas, consideradas estratégicas, como las tierras raras, el manganeso, el cobalto, el litio, el volframio o el cobre.

