La USC cifra en hasta 45.000 millones de euros el potencial minero de Galicia

Entre 25.000 y 45.000 millones de euros. Es la cifra a la que asciende el potencial minero de Galicia según un estudio encargado por la Xunta a la USC. Se concentra a lo largo de cinco corredores repartidos por la geografía gallega, ... donde pueden encontrarse 18 de las 34 materias primas críticas identificadas por la UE. Algunas de ellas, consideradas estratégicas, como las tierras raras, el manganeso, el cobalto, el litio, el volframio o el cobre.

Para la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, encargada de presentar los resultados de este informe tras el Consello de la Xunta de este lunes, esto supone «una oportunidad sin precedentes para la comunidad autónoma, teniendo concentraciones de las más significativas de elementos críticos en Europa y Occidente«. [Noticia en elaboración]

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión