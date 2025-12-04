Suscribete a
juicio en la coruña

Las últimas víctimas de Pandolo: «Si no hubiera fallado la pistola, estaríamos todos muertos»

El fiscal certifica que el «azar» de que el arma se encasquillara salvó la vida a una familia de Ordes, La Coruña, asaltada por Martínez Quintáns, un delincuente muy temido en Galicia

Pandolo, uno de los delincuentes gallegos más temidos, este jueves, en el banquillo de la Audiencia de La Coruña
Jesús Hierro

Jesús Hierro

La Coruña

Con un currículum delictivo de lo más completo, que incluye tentativas de homicidio, robos con violencia e incluso agresiones sexuales, en la primavera de 2023 a José Manuel Martínez Quintáns, alias Pandolo, no le quedaba mucho para cumplir las penas acumuladas. Sin embargo, lo que ... hizo cuando ya solo tenía que acudir al centro de reinserción a dormir puede abocarle a pasarse el resto de sus días entre rejas. Se le atribuyen dos asesinatos, aún pendientes de juicio, y un asalto a la casa de una familia en Ordes, La Coruña, a la que el azar libró de una auténtica masacre: «Si no hubiera fallado la pistola, estaríamos todos muertos», han asegurado este jueves las víctimas durante el juicio.

