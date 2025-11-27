Sargadelos vuelve a parar la producción en Cervo tras una inspección de Trabajo

Tras unos meses de calma, una nueva inspección del Ministerio de Trabajo este jueves en la fábrica de Sargadelos en Cervo (Lugo) ha vuelto a desembocar en un parón en la producción de la planta. El dueño de la emblemática empresa gallega con más de ... dos siglos de historia, Segismundo García, ordenó el cese de la producción tras la visita de los tres inspectores que, según informó la alcaldesa del municipio a Europa Press, estaba prevista de acuerdo al expediente abierto a principios de año después de que dos empleadas contrajesen silicosis.

Con el recuerdo aún reciente de aquella semana del pasado mes de abril, en la que la planta de Cervo bajó la persiana tras detectarse deficiencias que afectaban a la seguridad de los trabajadores, los empleados del área de producción de Sargadelos vuelven a temer por el devenir de la empresa en un capítulo similar al de principios de año, que concluyó con el despido de tres trabajadores.

Según especificó la alcaldesa de Cervo, Dolores García Caramés, el propietario de la fábrica le comunicó que este parón en la producción busca «preservar la salud de los trabajadores». De nuevo, los trabajadores del área de producción salieron de la fábrica en la que quedaron los trabajadores de oficina y mantenimiento. En declaraciones a Europa Press, el representante de la CIG manifestó que los empleados se encuentran «incrédulos, expectantes, cabreados y desesperados.

Sobre la mesa quedan pendiente las 36 reformas necesarias detectadas por la inspección de Trabajo y las obras pendientes del edificio, considerado Bien de Interés Cultural (BIC).