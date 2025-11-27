Suscribete a
Sargadelos vuelve a parar la producción en Cervo tras una inspección de Trabajo

Tal y como ocurrió a principios de año, el dueño de la fábrica ordenó parar la producción de la fábrica para «preservar la salud de los trabajadores»

Trabajadores en la entrada de la fábrica de Sargadelos el pasado mes de abril cuando su dueño barajaba el cierre de la planta
Trabajadores en la entrada de la fábrica de Sargadelos el pasado mes de abril cuando su dueño barajaba el cierre de la planta EFE

ABC

Santiago

Tras unos meses de calma, una nueva inspección del Ministerio de Trabajo este jueves en la fábrica de Sargadelos en Cervo (Lugo) ha vuelto a desembocar en un parón en la producción de la planta. El dueño de la emblemática empresa gallega con más de ... dos siglos de historia, Segismundo García, ordenó el cese de la producción tras la visita de los tres inspectores que, según informó la alcaldesa del municipio a Europa Press, estaba prevista de acuerdo al expediente abierto a principios de año después de que dos empleadas contrajesen silicosis.

