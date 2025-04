Sargadelos: la icónica firma gallega que no se adapta a la modernidad El amago de cierre en la planta de Cervo es solo un capítulo más tras dos décadas de conflicto y crisis económica El propietario, que evitó su liquidación hace una década, afirma merecer «un descanso» tras años de desgaste

Tras una semana de incertidumbre en la fábrica de Sargadelos en Cervo (Lugo), desencadenada por la intención del propietario de bajar definitivamente la persiana de la icónica empresa gallega, los trabajadores volvieron a sus puestos de trabajo el pasado miércoles. Una 'vuelta a la normalidad' después de que la Xunta mediase con Inspección de Trabajo, que interpuso una multa de 5.000 euros a la empresa tras detectar deficiencias de seguridad y constatarse que dos empleadas desarrollasen silicosis durante su jornada.

Sin despidos ni visos de cierre, la calma volvió a asentarse, aunque la historia reciente de Sargadelos, con más de 200 años de recorrido e implantación en el ideario cultural y colectivo gallego, muestra como este episodio solo supone constatar, de nuevo, que el que muchos consideran un emblema del galleguismo da síntomas de agotamiento en su frustrada búsqueda por la estabilidad. A la espera, además, de atender a las exigencias de Inspección de Trabajo, que se reunirá el próximo martes con los sindicatos para informales de la situación.

Al frente de la compañía, desde 2014, se encuentra Segismundo García, empresario natural de Ribadeo que comenzó a involucrarse progresivamente en Sargadelos adquiriendo acciones desde hace más de dos décadas. Señalado por los sindicatos por vulnerar los derechos de los trabajadores e instado por partidos políticos e instituciones para mantener a flote la empresa, García comienza a dar muestras de cansancio.

«Merezco un descanso», incluía el burofax que remitió a Trabajo tras la multa, además de considerar «imposible» cumplir los plazos para realizar las pertinentes reformas e incluyó otras cuestiones en tono sarcástico, como que las sillas no proporcionaban el confort «mínimo exigible» o que los miembros de la dirección trabajan «mucho más de 40 horas a la semana sin facturar horas extras». En definitiva, dejaba clara su intención de cerrar, pausada -de momento- tras la mediación de la Xunta, pero sin que ello implique que el conflicto se halla resuelto.

Aunque el origen de Sargadelos se remonta a principios del siglo XIX, con la fábrica de loza creada por Antonio Raimundo Ibáñez, el Marqués de Sargadelos, no fue hasta 1963 cuando la compañía resurgió de la mano de los intelectuales Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane. El interés de los gallegos exiliados por la recuperación cultural y económica de la tierra que les vio nacer se cristalizó a través del Laboratorio de Formas creado por Seoane en 1963 y, posteriormente, con la reapertura de la factoría en Sargadelos, donde se crearon los diseños y figuras que a día de hoy siguen presentes en la mayoría de hogares de la Comunidad.

A pesar de su impacto cultural, las dificultades económicas pusieron en entredicho el futuro de Sargadelos en las décadas posteriores. En 2006, Díaz Pardo pierde el control de la compañía a sus 86 años, tras relegarle la mayoría de los accionistas, ante lo que recurrió a los tribunales, sin éxito. El comienzo de un cambio en la cultura empresarial, en la que el legado histórico y artístico daban paso a los números rojo y a un nuevo paradigma económico que requería de ajustes dolorosos.

En este contexto, Segismundo García tomó el mando en 2008, aunque apenas unos meses después dejó el cargo por discrepancias con los accionistas, al no compartir su visión y estrategia para reflotar la compañía. Poco a poco, fue adquiriendo peso con la compra de acciones, incluso de aquellos que lo consideraban su enemigo, como los herederos de Díaz Pardo. Mientras, Sargadelos continuaba en caída libre, cada vez con menos ventas y amparándose en reducciones de jornadas y EREs, que no fueron definitivos gracias a las aportaciones de capital de los accionistas -entre ellos, Segismundo García- y al apoyo de la Xunta, que invirtió un millón de euros a cambio de que los expedientes fuesen temporales y no implicasen despidos.

Pero todo el apoyo, basado, como en la actualidad, en la relevancia cultural e histórica de la compañía, no impidió que Sargadelos se declarase en concurso de acreedores en 2012, con una deuda próxima a los siete millones de euros, el mismo año que falleció Isaac Díaz Pardo.

La compañía empezó 2013 con un cese de la producción y 81 de los 92 empleados en Cervo en ERE temporal, pero la falta de facturación y una situación en la que los costes del personal «superaban las cifras de ventas» según la empresa, llevó a la negociación de un nuevo ERE que, en este caso, si que era extintivo para 70 de sus 170 empleados en las fábricas de Cervo y Sada (La Coruña).

La Xunta ejerció de mediadora, al igual que esta misma semana, con el apoyo de todas las formaciones políticas -de nuevo, como en el episodio de esta semana-, aunque en esta ocasión no pudo evitar que 70 trabajadores perdiesen su empleo. Fue entonces cuando Segismundo García se convirtió, tras años de paulatino avance, en el principal accionista y lideró el plan de viabilidad tras los despidos para que la empresa sobreviviese.

Tras dos años de tutela judicial y el proceso abierto por los sindicatos para revertir el ERE -desestimado por el TSXG-, Sargadelos volvió a los beneficios en 2015, lo que le permitió evitar la liquidación con la firma de un convenio de acreedores, manteniendo ambas fábricas pero también una deuda superior a los 5 millones de euros que debería abonarse en los siguientes años.

Segismundo García emprendió una profunda reestructuración, vendiendo parte del patrimonio inmobiliario de la compañía, especializando la producción en ambas fábricas, abriendo nuevas líneas de negocio y cerrando puntos de venta. Sargadelos volvió a ser rentable, pero el idilio apenas duraría dos años, ya que en 2018 volvieron a producirse despidos y el propietario advirtió su intención de cerrar la planta de Cervo. De nuevo, con la oposición de lo sindicatos, a los que García acusó de «presiones» y que derivó en el despido y revocar a su cara visible, la delegada sindical, Rogelia Mariña.

A día de hoy, la Xunta continúa mediando y los sindicatos esperan a que se pronuncie Inspección de Trabajo, aunque, a juzgar por su historia, todo indica que no será el último intento de cierre de la emblemática Sargadelos.