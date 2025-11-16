Suscribete a
Jordi Pujol, ingresado por una neumonía días antes de su juicio

ENTREVISTA

La nueva portavoz de la AJFV: «La autonomía de la Fiscalía no está en este momento garantizada»

Marien Ortega, recién elegida portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, se muestra muy crítica con las reformas de la Justicia que impulsa el Gobierno de Sánchez

La gran reorganización judicial inquieta a jueces y funcionarios

Marien Ortega, el viernes en La Coruña, después de ser elegida nueva portavoz de la AJFV
Jesús Hierro

Jesús Hierro

La Coruña

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) tiene nueva portavoz. La magistrada María Enma Ortega (Madrid, 1975), destinada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 13 de Sevilla, asumió el cargo el viernes durante una asamblea en La Coruña que reunió a más 300 jueces, ... en un momento decisivo para la Justicia por las profundas reformas que impulsa el Gobierno y que varias asociaciones, incluida la AJFV, critican con dureza. Aun así, el ministro Félix Bolaños acudió a la clausura. Ortega y el ministro ofrecieron dos discursos respetuosos, pero diametralmente opuestos. La nueva portavoz de la AJFV mantuvo una charla con ABC tras la clausura.

