Muere Pablo Permuy, concejal socialista del Ayuntamiento de Lugo

El concejal socialista del Ayuntamiento de Lugo Pablo Permuy Villanueva ha fallecido en las últimas horas, tal y como ha informado el propio consistorio municipal.

El Ayuntamiento ha trasladado su profundo pesar por el fallecimiento y toda la corporación y el equipo de Gobierno han lamentado esta «pérdida irreparable». También han señalado que acompañan a su familia, amistades y compañeros en un momento «de enorme dolor para la ciudad».

Permuy se incorporó a la corporación lucense en 2023 asumiendo algunas de las áreas de más peso del Ejecutivo local, como Economía, Personal, Contratación y Patrimonio, pero permanecía de baja debido a una enfermedad.

Su trayectoria profesional, ligada a la gestión económica en el Sergas, y a su experiencia en el mundo del deporte, especialmente en el balonmano, «han avalado siempre su seriedad, templanza y capacidad de diálogo».

En su labor pública, el Ayuntamiento, ha destacado su proximidad y su «firme voluntad de construir consensos», unos valores, ha añadido, que le permitieron ganarse el respeto y aprecio tanto en el ámbito político como en el personal.

«Su paso por el Ayuntamiento deja una huella imborrable, tanto por el trabajo desarrollado como por sus cualidades humanas», ha expresado el Gobierno local en un comunicado.

El fallecimiento de Pablo Permuy se suma al de la alcaldesa Paula Alvarellos, que perdió la vida en el mes de marzo tras sufrir un infarto durante un acto público.

Tres días de luto

Como muestra de pesar por el fallecimiento de Pablo Permuy, el Ayuntamiento de Lugo ha declarado tres días de luto oficial en el término municipal desde las 10.00 horas de este jueves hasta las 10.00 horas del domingo. Durante este periodo la bandera de la Casa Consistorial ondeará a media asta en todas las dependencias municipales.

#Podcast 🎙 El Ayuntamiento decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento del concejal Pablo Permuy



🤝 by @Cope_Lugo ➕ @elprogreso_Lugo https://t.co/OB70UApAOl — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) September 25, 2025

Asimismo, el pleno ordinario previsto para esta jornada ha quedado suspendido, así como todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento hasta la finalización de luto oficial.

Fue presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Balonmano

Permuy dedicó buena parte de su vida al balonmano en múltiples facetas. Comenzó en el deporte muy joven, como jugador y entrenador, pero pronto se volcó en el arbitraje, actividad que desarrolló durante 22 temporadas, dirigiendo competiciones de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, y siendo uno de los colegiados más valorados en la por la federación europea (EHF, por sus siglas en inglés).

Como árbitro, asistió a diferentes campeonatos de categoría junior, al Campeonato del Mundo Femenino de Alemania y dirigió partidos internacionales de balonmano en 17 países. Además, durante tres años (2013-2016) fue presidente del Comité Gallego de Árbitros. Posteriormente, fue nombrado presidente del Comité Técnico Arbitral de la RFEBM, cargo desde el que impulsó reformas, formación y estandarización de criterios arbitrales.

Por otra parte, también ocupó el puesto de responsable de Relaciones Internacionales del Comité Técnico de Árbitros, siendo el puente entre el arbitraje español y los organismos internacionales hasta su desvinculación de la Federación en 2021.

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, se mostró muy afectado por «una noticia muy triste, tanto en el ámbito personal como profesional». «Pablo ha significado mucho para nuestro deporte, y especialmente para el arbitraje. Desde mi llegada a la presidencia en 2013, colaboró activamente con la Federación y ahí se marcó la línea formativa y de diálogo que se sigue trabajando y tan grandes resultados nos da», apuntó.

El dirigente reconoce que «ha sido una figura capital» para el balonmano. «Tanto a nivel nacional como internacional, ha sido una persona muy querida y respetada, de consenso, que ha dejado una gran huella en todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él», continuó. En su memoria, Blázquez y su Junta Directiva han decidido que se guarde un minuto de silencio antes del inicio de los encuentros de todas las categorías que se disputen desde este jueves y hasta el lunes.