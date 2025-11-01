Suscribete a
La lluvia da una breve tregua para honrar a los muertos

Los cementerios de la comunidad recibieron a miles de gallegos que celebraron la tradicional visita con motivo del Día de Todos los Santos

Cementerio de Iria Flavia en Padrón, La Coruña
Cementerio de Iria Flavia en Padrón, La Coruña EFE

L. G. L.

Santiago

Un año más, miles de gallegos acudieron a los cementerios dispersos a lo largo de toda la geografía gallega para recordar a aquellos seres queridos que ya no están. Ya sea para limpiar las tumbas, cambiar el agua a las flores, adquirir nuevos ramos, o ... acudir con un objeto que recuerde al fallecido, la tradición del Día de Todos los Santos permanece a pesar del paso del tiempo, e incluso, como en esta ocasión, del viento, el frío y la lluvia.

