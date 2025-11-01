Suscríbete a
Córdoba se vuelca con la memoria de sus difuntos en los cementerios

Los camposantos lucen llenos de gente, con actos religiosos, actuaciones de música de capilla y la primera vez que hay permiso para ir con mascotas

Valerio merino

«Dice San Agustín que una lágrima se evapora, una flor se marchita,pero la oración por nuestros difuntos permanece para siempre». Quien cita al santo, teólogo y escritor cristiano es Luis Miguel Martínez, misionero del Instituto de Verbo Encarnado que vino desde su misión ... en Túnez tras la llamada del entonces obispo y ahora emérito, Demetrio Fernández. Junto a otros compañeros se ocupa del apostolado realizado desde la ermita de Nuestra Señora de la Salud. Durante el 1 de noviembre ha sido el encargado de oficiar diversas misas en el cementerio del mismo nombre, que se ha llenado de cordobeses, al igual que el de San Rafael, mucho más multitudinario en unas fechas tan señaladas en las que durante todo el fin de semana, la ciudad recordará a los que ya no están siguiendo la tradición católica.

