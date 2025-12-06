La llave para disparar la productividad en múltiples sectores aterriza en Galicia

Cada vez son más los sectores, empresas e inversores que apuestan su futuro al desarrollo de la inteligencia artificial. Ya sea para la construcción de centros de datos o el desarrollo de mejoras en la tecnología, los índices bursátiles y la cotización de ... las grandes tecnológicas no dejan lugar a dudas. Y mientras se sientan las bases de esta revolución tecnológica, sus usos comienzan a expandirse como ya ocurrió –y ocurre– con la digitalización, y Galicia no se quiere quedar atrás.

A pesar de ya no contar apenas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE (MRR), la Xunta apuesta fuerte por la innovación en los Presupuestos de 2026, con una partida de 453,8 millones de euros –un 6% más que el año anterior– y cinco nuevas líneas de ayudas para apoyar a empresas de todos los sectores, dando lugar a programas que permiten aplicar esta tecnología y aumentar la productividad de actividades que, en ocasiones, no parecen afines a la IA, aunque la práctica ha demostrado que puede mejorar industrias clave para Galicia como el sector textil.

Ejemplo de ello es la empresa familiar Selmark, otro caso de éxito del textil gallego con sede en Vigo. En su caso, la marca de lencería, moda de baño y ropa de casa impulsa un programa con IA que les permite predecir la demanda de pedidos y, de esta forma, optimizar tanto la producción como la gestión de los stocks para reducir costes.

«Nosotros siempre programamos la planificación con datos de analogías de otras colecciones. La idea de este nuevo desarrollo es integrar otros datos, datos exógenos de diferentes fuentes de datos oficiales para mejorar la propuesta. Vamos hacia un mundo en el que cada vez hay más datos», explica Diego Piñeiro, director de Innovación en Selmark.

Pese a que este programa todavía sigue desarrollándose, las posibilidades son múltiples, como analizar la evolución de segmentos desde las bodas a la ropa deportiva, integrando esta información para mejorar la programación de la producción. Una herramienta clave para un sector en el que la elevada competitividad global ha empujado a muchas empresas a relocalizar su producción o confección en países donde la mano de obra es más barata, ya que el textil es uno de esos sectores considerados intensivos en mano de obra, es decir, que requiere un elevado coste en salarios respecto a la inversión en capital (maquinaria, equipos, etc.), caso contrario al de sectores como el del automóvil, el aeroespacial, el energético o las telecomunicaciones.

Sin embargo, la IA abre una nueva vía para mejorar la productividad sin recurrir a la deslocalización, algo impensable hace unos años, pero que en el caso de Selmark comienza a tomar forma mientras mantienen el «70% del proceso productivo en Vigo».

Soluciones sanitarias

Pese a que el ámbito sanitario fue uno de los principales focos del desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en IA o realidad virtual, el uso de big data para prevenir enfermedades o asistir a los sanitarios son solo la punta del iceberg. Tres décadas de investigación en el laboratorio de María José Alonso, en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) abrieron la puerta al desarrollo de la tecnología SDN (Entrega Inteligente de Nutrientes) que la empresa biotecnológica Smart Vitamin emplea para investigar terapias disruptivas para combatir enfermedades autoinmunes y ofrecer alternativas contra enfermedades víricas como la Covid-19 o la gripe común.

A través de nanovehículos (partículas diminutas que pueden trasnportar fármacos) inteligentes, esta innovación «permite potenciar el efecto biológico positivo de multitud de moléculas y compuestos bioactivos y, por tanto, desarrollar nuevas soluciones con efectos terapéuticos sin precedentes», destaca Alfredo Bermúdez, CEO de Smart Vitamins.

Entre sus líneas de investigación, la más avanzada es la terapia nasal SV Respvir, que permitirá prevenir y proteger a la población frente a infecciones respitarios como la gripe o la Covid-19. Una opción que permitiría afrontar, por ejemplo, la falta de vacunas o algunos de sus efectos, aunque su concepción no es tanto como sustitutivo sino como complementario.

«Además, en aquellos países en desarrollo donde no existen campañas de vacunación, puede ser una alternativa sumamente interesante porque se trata de una solución económica, que se administra de manera doméstica y no requiere cadena de frío para su distribución a nivel global», añade Bermúdez.

Dos casos en los que el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) prestó un apoyo que aumentará este año entrante con un presupuesto de 280,7 millones de euros.