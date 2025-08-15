Rueda pide al Gobierno todos los medios posibles para hacer frente a los incendios que arrasan Galicia El presidente gallego instará por carta al Ejecutivo central para recibir más recursos mientras nueve incendios avanzan sin control en la provincia de Orense

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha demandado al Gobierno central el envío de más medios a Galicia, aquellos que estén disponibles, ante la situación «complicada» que, según ha dicho, se seguirá registrando en relación a los incendios forestales por las altas temperaturas, la ausencia de lluvia y la posibilidad de vientos en zonas afectadas por los fuegos.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, tras visitar este viernes, junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, el centro de coordinación operativa (Cecop) provincial para hacer el seguimiento de la situación de los fuegos.

Con un llamamiento a la prudencia y un agradecimiento a todos los equipos que están colaborando en la extinción de los distintos incendios, el presidente de la Xunta ha recordado que son diez los que están activos, nueve en la provincia de Orense y otro en la de A Coruña.

«Nos siguen preocupando como estos días anteriores los de Orense», ha remarcado Rueda, quien ha destacado el hecho de que no haya ningún núcleo de población evacuado. Por ahora, solo se mantiene el confinamiento de más de un centenar de personas en Monterrei.

En relación a las infraestructuras, ha subrayado que estén operativas las carreteras que se habían visto afectadas y ha incidido en que el tráfico ferroviario seguirá interrumpido hasta poder garantizar que no haya «ningún problema de seguridad».

Mil efectivos en el terreno

El titular del Ejecutivo gallego ha resaltado, asimismo, el trabajo de los efectivos, unos mil, así como los medios desplazados, entre ellos hidroaviones de Francia, aunque ha reiterado su llamamiento al Gobierno central para que «cualquier medio que haya disponible y se pueda aportar a la provincia de Orense» se desplace a la zona.

«Siguen trabajando mucho los efectivos de todas las administraciones, vuelvo a agradecer la colaboración», ha subrayado para aludir al trabajo de «todos los que tienen responsabilidades» y están «echando una mano» tanto en la provincia de Orense como en otras zonas de Galicia afectadas por los incendios.

«Hacemos un llamamiento hoy mismo, lo reiteraré por carta, al Gobierno central para que cualquier medio que haya disponible y se pueda aportar en la lucha contra incendios en la provincia de Orense lo hagan», ha insistido.

Mientras, ha manifestado que trasladarán la petición de que los miembros de la Brilat ya desplazados reorienten sus tareas para colaborar también con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y es que este jueves, y en virtud de un convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Xunta, la Brilat ya ha procedido a su despliegue para centrar su tarea de vigilancia de los montes gallegos que ahora Rueda ha pedido reorientar para incentivar también la colaboración con otros equipos en la zona ante la oleada de incendios existente.