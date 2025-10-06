Suscribete a
ABC Premium

Conxemar reunirá 797 expositores de más de 46 países esta semana en Vigo

La cita de calado internacional incluye demostraciones culinarias en vivo y más novedades

Imagen del recinto ferial durante la celebración del evento en años anteriores
Imagen del recinto ferial durante la celebración del evento en años anteriores CONXEMAR
Luis García López

Luis García López

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este martes 7 de octubre, las puertas del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) se abrirán para dar paso, un año más, a la XXVI Feria Internacional de Productos del Mar organizada por Conxemar. Tres jornadas (martes, miércoles y jueves) de eventos, reuniones y muestra ... de productos que convertirán la ciudad olívica en uno de los centros internacionales de la industria del congelado, con la intención y convencimiento por parte de los organizadores de que este año volverán a superar en importancia y asistencia de la última edición, con novedades como demostraciones culinarias en vivo, degustaciones y lanzamientos de productos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app