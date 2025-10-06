Conxemar reunirá 797 expositores de más de 46 países esta semana en Vigo

Este martes 7 de octubre, las puertas del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) se abrirán para dar paso, un año más, a la XXVI Feria Internacional de Productos del Mar organizada por Conxemar. Tres jornadas (martes, miércoles y jueves) de eventos, reuniones y muestra ... de productos que convertirán la ciudad olívica en uno de los centros internacionales de la industria del congelado, con la intención y convencimiento por parte de los organizadores de que este año volverán a superar en importancia y asistencia de la última edición, con novedades como demostraciones culinarias en vivo, degustaciones y lanzamientos de productos.

De momento, Conxemar ya ha confirmado la presencia de 797 expositores procedentes de 46 países, lo que supone un aumento del 4% respecto al año pasado y que «confirma el crecimiento del certamen y su relevancia internacional», destacan desde Conxemar, la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura. Un crecimiento por el que los 37.000 metros cuadrados de superficie sobre los que se desarrollará la feria resultan insuficientes para los organizadores, después de registrar una afluencia de más de 26.700 asistentes de 110 países en 2024, así como una creación de 6.500 puestos de trabajo vinculados al evento y un impacto económico de aproximadamente 850 millones de euros en volumen de negocio generado según un informe realizado en colaboración con Zona Franca de Vigo.

Principales novedades

Desde la organización destacan varias novedades respecto a anteriores años, como la presencia en el recinto ferial de un escenario de 'showcookings' y presentaciones, en el que empresas y asistentes podrán interactuar de forma directa a través del desarrollo de demostraciones culinarias en vivo, lanzamientos de nuevos productos, degustaciones y presentaciones comerciales.

Otra de las novedades corresponde al Programa de Compradores, que permite poner en contacto a los principales internacionales del sector de los productos del mar congelados y que experimentará este año «un importante salto cualitativo y cuantitativo». Tras acoger más de 550 reuniones en la edición anterior, Conxemar ampliará tanto el número de países participantes –de 13 a 29– como el de compradores invitados –de 35 a 50–. Por ello, la feria de 2025 acogerá a empresas de mercados como Alemania, Arabia Saudita, Brasil, China, Estados Unidos, Japón, México, Sudáfrica, Suecia o Vietnam.

Una oportunidad para el desarrollo de negocios a la que se unen los espacios destinadas a las reuniones de trabajo, las áreas de networking, que también se ampliarán respecto a la feria de 2024. Además Conxemar contará con un amplio programa de presentaciones, mesas de debate y encuentros profesionales para disfrute de participantes y visitantes.

Por último, la feria incorpora la presencia de Cabo Verde como nuevo país expositor, que se une a otros nueve pabellones internacionales, avanzando en la representatividad de todos lo continentes. Un carácter internacional, como la del propio sector, que también implica retos como las incertidumbres geopolíticas, que «afectan mucho a los precios de las materias primas, a la logística y a los mercados», señala el presidente de Conxemar, Eloy García.

Retos del sector

Una incertidumbre a la que se suma las negociaciones con Bruselas en aspectos como la regulación, que sigue suponiendo un factor que afecta directamente a la competitividad de los productores europeos.

«Tenemos que defender lo que parece que no debería de defenderse: que podamos trabajar todos con las mismas condiciones. Que no haya países que tengan legislaciones más laxas en el sentido fiscal, laboral o medioambiental y que puedan poner sus productos en Europa en competencia con nuestros productos», afirma Eloy García.

El presidente de Conxemar pone el foco en la necesidad de reducir el «exceso de regulación» que implica costes para las empresas del sector. Una necesidad para «asegurar la soberanía alimentaria de Europa, puesto que solo producimos un 30% de la proteína azul que consumimos, mientras que el 70% restante viene de fuera», añade García. Tampoco se olvida de reivindicaciones del sector, como la reducción del IVA al pescado, medida que ya se ha empleado en otros alimentos básicos, o la necesidad de contar con instrumentos como sociedades mixtas o convenios de comercio con otros países para poder trabajar en suelo europeo.

«Tenemos cifras alarmantes de descenso en el consumo de pescado, agravadas por una comparativa con otros productos que tienen una IVA reducido», insiste el presidente de Conxemar, que destaca el valor nutricional de los productos del mar y sus beneficios para la salud de unos alimentos que forman parte del ADN gallego.