Vigo Global Summit 2025

La encrucijada de la IA: aliada o enemiga de los trabajadores

El Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, advierte que se está primando la automatización en vez de potenciar la productividad de los trabajadores gracias a esta herramienta

Daron Acemoglu durante su ponencia en el Vigo Global Summit 2025
Daron Acemoglu durante su ponencia en el Vigo Global Summit 2025
Luis García López

Vigo

Pocas tecnologías generan tanta expectación a día de hoy como la Inteligencia Artificial, cuyas aplicaciones reales y potenciales generan ilusión y miedo a partes iguales entre la población. La posible y probable destrucción de puestos de trabajo derivados de los procesos de automatización que ... implica es solo una cara de la moneda, como explicó ayer el Premio Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, ya que esta herramienta es también una solución para los problemas de productividad e invierno demográfico de los que adolece buena parte del planeta. Eso sí, siempre que la IA se aplique en beneficio del trabajador para mejorar su productividad y no para sustituirlo.

