Por fin el tiempo nos da la razón a los que venimos denunciando que el tráfico de influencias con IVA, es decir, el cobro de comisiones con factura, es una innovación de las sociedades democráticas pero una variación legal de algo tan viejo y humano ... como la corrupción.

Un viejo constructor de nuestra provincia, que fue íntimo amigo de Pío Cabanillas padre, me contó un día de 1989 que la corrupción en la sociedad democrática seguía existiendo, pero que ahora le daban factura con IVA, y antes él llevaba las coimas en cajas de zapatos. Me advirtió aquel veterano de la relación con la administración, primero con la dictadura, después con la democracia e incluso con la primera década de la autonomía, que ese método de la falsa consultora nos daría grandes disgustos, y que el método antiguo era más seguro para el corruptor y el corrompido. Un maldito cáncer se lo llevó por delante y poco después su empresa desapareció. Además de hacerme a mí esas confesiones, se las debió contar a otras personas, porque llegué a leerlas en una revista semanal de ideología derechista que se editaba en Madrid, hablando de los posibles chanchullos de la primera Xunta de izquierdas. Fui uno de los 5 miembros de la comisión ejecutiva del PSdeG que votó en contra de la moción de censura que se le puso a Fernández Albor.

El partido socialista francés fue en los años 70, junto con el partido de derechas gaullista de Chirac, víctima de los chanchullos de Urbas, el Acento, el tinglado de Blanquito y Alonso (PP) que encabeza con 10 millones de euros anuales, con IVA, el ránking de intermediarios legales en España. Ahora, después de 7 años de instrucción secreta, una anomalía por la larga duración que el equipo de Montoro ya desde 2006 se dedicaba a lo mismo que Acento, de blanco.

Y que les voy a contar de Zapatero enredado en el rescate con dinero público de Plus Ultra. Ya el embajador Morodo, nombrado por Zapatero embajador en Caracas, terminó firmando un acuerdo reconociendo delitos en relación con dinero de la petrolera estatal de Venezuela, saqueada como nunca por la dictadura de Maduro, el sátrapa amigo de Zapatero. Por cierto, han oído denunciar estos trapicheos a los jueces progresistas. Morodo era íntimo del diputado por Lugo, Ventura Pérez Mariño, que además era íntimo de Blanquito y Zapatero. ¿Han oído ustedes decir algo a Garzón de doña Cristina Kirchner y su reciente condena e inhabilitación por corrupción?

No puede haber dos reglas diferentes para la corrupción, tan delito es la caja de zapatos como la factura con IVA, y puede ser que la caja de zapatos parte fuera a la contabilidad B de los partidos, pero Plus Ultra y los dineros de Acento y Equipo Económico se quedaron en los bolsillos de sus directivos. No enmerdemos a los partidos. Por cierto, sería ejemplarizante que ser lobista o comisionista con IVA fuera incompatible con seguir teniendo carnet de partido. Es lo mínimo que podemos exigir. No nos hagan tontos.