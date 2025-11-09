Una canaria deja todo para mudarse a una aldea en Galicia y cuenta su experiencia: «Soy la prueba de que, si persigues un sueño, éste se puede hacer realidad»

De Tenerife a Rodeiro, en Pontevedra, existen 2301 kilómetros. Distancia que separaba a Claudia de su sueño: vivir en el corazón rural de Galicia desde que sufrió un «flechazo inmobiliario. Una nueva vida que comenzó hace unos meses poniéndole ganas a ... la situación.

La mujer de 54 años relató su aventura reciente a través de una emotiva publicación en Facebook que, como no podía ser de otra manera, se viralizó.

«No fue tan rápido el movimiento como se podría esperar...a pesar de sentir ese flechazo por un lugar tan lejano, me costó meses entender que tenía que seguir ese impulso que me llegó tan intensamente desde el primer momento en que vi las fotos en la página de la inmobiliaria. No podía dejar de mirar una y otra vez las fotos de la casa», asegura en su escrito.

Imagen del interior de la casa a la que ha ido a vivir Claudia Facebook

A pesar del gran interés que generó aquella vivienda, con «cientos de comentarios acumulados» y muchos potenciales compradores, la casa siguió en venta. Para Claudia, no fue una casualidad: «Esa casa de piedra preciosa, enorme, me decía todo el rato 'ven', y yo sabía que tarde o temprano, yo acudiría a su llamada».

El cambio, tal y como ella misma cuenta en su testimonio no fue sencillo: vendió su piso en Tenerife, habló con sus hijos, y se despidió de sus amistades y de su entorno habitual. «Cambiar totalmente de vida y de entorno, dejar atrás a mi familia, mis amistades, mi 'zona de confort' parece algo imposible… pero yo soy la prueba viviente de que, si persigues un sueño, éste se puede hacer realidad», escribe en la citada red social.

Terraza de la vivienda que ha adquirido Claudia en Galicia Facebook

La coincidencia quiso que la primera visita a la casa fuera junto a Agustín, el agente inmobiliario, quien resultó ser también canario. «¿Crees en las casualidades? Yo no… yo creo que cuando la vida quiere que avances por un camino, te da todo tipo de señales para animarte a que continúes por él», afirma en el escrito, en el que añade otro pequeño guiño del destino durante primera visita a la propiedad: «Pregunté qué tipo de frutales había en el jardín y respondieron 'ciruelas Claudias', y yo me llamo así…».

A pesar de que la vivienda necesitaba reparaciones y de no conocer absolutamente a nadie en Galicia, Claudia no se arrepiente de su decisión: «Sigo pensando que estoy en mi 'lugar en el mundo' y no cambiaría esta historia de amor inmobiliario, que aún hoy en día sigo viviendo, por nada del mundo. Lo haría una y mil veces de nuevo».