El alcalde de Orense, citado como investigado por supuesta apropiación indebida

Un juzgado cita a Jácome a declarar el 13 febrero tras la denuncia de un exconcejal de su partido

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, en una foto de archivo
El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, en una foto de archivo EFE

Santiago

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido citado a declarar, en calidad de investigado, ante el Juzgado de Instrucción número de Orense el día 13 de febrero de 2026 por un supuesto delito de apropiación indebida tras la denuncia presentada por ... el exconcejal de su partido, Democracia Ourensana (DO), en el Ayuntamiento de Orense, Telmo Ucha.

