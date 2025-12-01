El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, ha sido citado a declarar, en calidad de investigado, ante el Juzgado de Instrucción número de Orense el día 13 de febrero de 2026 por un supuesto delito de apropiación indebida tras la denuncia presentada por ... el exconcejal de su partido, Democracia Ourensana (DO), en el Ayuntamiento de Orense, Telmo Ucha.

Según recoge la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde «tiene dedicación exclusiva para el ejercicio de sus funciones», con una «asignación exclusiva de 74.850,30 euros», aprobada en el pleno del 12 de junio de 2023, pero «realiza actividades mercantiles y privadas con grandes ingresos».

«El máximo mandatario siempre nos dijo que se dedicaba a la labor de gobierno, parece ser que nos engañó no solo a sus entonces compañeros si no a toda la ciudadanía», ha recalcado el querellante en la denuncia, en la que ha indicado, además, que el propio Pérez Jácome «ha reconocido llevar a cabo actividades mercantiles» y «cobrar otras cantidades a mayores de las propias de la dedicación exclusiva».

En esta línea, ha señalado que el regidor orensano «ha seguido ejerciendo una actividad empresarial» y «utilizando los ingresos del Ayuntamiento, del partido y de las contrataciones» de manera «absolutamente opaca y nada transparente», una «actuación ilegal» que «debe implicar la devolución íntegra de todos los salarios percibidos en régimen de dedicación exclusiva, como mínimo, de los últimos cuatro años».

Asimismo, según recoge el auto judicial emitido por el Juzgado de Instrucción número de Orense, se requiere al Ayuntamiento la remisión de una copia de certificado «sobre los salarios recibidos por el alcalde durante el mandato 2019-2023 y 2023 hasta la actualidad».