Galicia La vuelta al cole será «cien por cien presencial» y con mil docentes más El Gobierno gallego insiste en que es lo mejor para los niños, y adelanta que se pondrá en marcha un programa para cuidar su salud emocional tras meses de encierro y sin asistencia a las aulas

La formación semipresencial es algo que el Gobierno gallego no se plantea a día de hoy. La vuelta a las aulas, se encargó ayer de aclarar la responsable de Educación ante el ruido de los últimos días, se realizará de forma «presencial» en todas las etapas educativas el próximo 10 de septiembre. Y más aclaraciones dirigidas a padres y profesores. Para afrontar el refuerzo y el desdoblamiento de grupos al que obliga la pandemia, la Xunta prevé contratar a mil nuevos docentes. Hasta 250 de ellos se destinarán a las aulas de Infantil y Primaria, y el resto se dividirá entre los 600 que contribuirán a labores de refuerzo y aquellos que, en cuanto se conozcan las necesidades últimas de cada centro, ayudarán a duplicar aulas en otros ciclos.

Con este paquete de mejoras sobre la mesa y un protocolo que Educación sigue defendiendo pese a las críticas de los sindicatos, la conselleira Carmen Pomar aseguró ayer que «hoy por hoy» la intención es que haya un «cien por cien» de clases presenciales, aunque las medidas podrán variar en función de la evolución de los contagios. Acerca de la hoja ruta planteada para el inicio escolar, Pomar sostuvo que se trata de un plan «muy detallado» y sujeto a adaptaciones en función de la evolución de la crisis sanitaria, incidiendo en que habrá equipos Covid en los centros que serán formados por pediatras en los pormenores del coronavirus. Y lejos de esquivar el tema de los posible rebrotes en los colegios, Pomar aclaró que la Xunta está «preparada» por si hubiera confinamientos por zonas para que los estudiantes puedan tener atención virtual, por lo que está en marcha la compra de nuevos recursos tecnológicos.

En su defensa del regreso a las aulas como parte de la normalidad robada a los pequeños, la conselleira afirmó que los niños necesitan volver a los colegios después de haber renunciado a ese espacio de socialización y aprendizaje, y de haber sido los «olvidados» durante el confinamiento. «Hay que pensar en los más pequeños (...), lo más beneficioso es que vuelvan a las aulas. Creo que el 10 de septiembre estará todo preparado, sabrán por donde tienen que entrar y por donde salir, con sus mascarillas, desinfectándose las manos. Y los niños interiorizan lo que tienen que hacer mejor que los padres, son muy disciplinados y cumplen las normas», dirigió a los progenitores.

El bienestar de los menores, sacudidos desde el pasado mes de marzo por un confinamiento que los alejó de las aulas durante seis meses, también está contemplado de cara al arranque del curso. Según avanzó Pomar, la próxima semana se presentará el Plan de Acollida para el curso 2020-2021 elaborado en coordinación con un grupo de expertos en Psicología y Salud Mental, y en el que «se pondrá énfasis en la salud socioemocional» de los niños, en el que será su período de «adaptación» tras meses sin asistir a los colegios. Además de una guía de actividades para los profesores, habrá una «comisión permanente de expertos en salud mental» para asesorar a los centros en todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional de los alumnos gallegos.

Huelga a la vista

Las medidas planteadas siguen sin convencer a los sindicatos educativos, que llevan semanas amenazando con protestas. En su pelea por lograr un aumento de la plantilla, desde el sindicato CIG, mayoritario en la Educación en Galicia, contemplan la posibilidad de convocar una huelga en el inicio del curso escolar si la Xunta no modifica el protocolo Covid vigente. «El anuncio de la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años es una medida insuficiente con la que busca, otra vez, no invertir ni un euro en la reducción de ratios y en la contratación de personal docente y no docente», insisten.