El PP denuncia «una mafiosa ley del silencio» en el PSOE en torno al 'caso cuñada' con la complicidad de Formoso

En el PSOE gallego « impera una mafiosa ley del silencio » en torno al 'caso cuñada', del que participan tanto la presidenta de la Diputación de Pontevedra y número dos del concello de Vigo, Carmela Silva, como el regidor olívico, Abel Caballero, pero que se extiende a diputados, cargos autonómicos y nacionales y, de forma «cómplice», al líder del PSdeG, Valentín González Formoso . Así lo ha denunciado este viernes el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, quien además ha trasladado la creencia de que Formoso «está de acuerdo» con la concesión de indulto al principal condenado, el exfuncionario Gutiérrez Orúe.

Tellado, en rueda de prensa, ha sido muy crítico con el secretario general del PSdeG, a quien ha rebautizado como « Valentín Primero el Consentidor », y de quien ha reprochado que «lejos de distanciarse del corrupción del PSOE pontevedrés, premia su conducta nombrando a Carmela Silva presidenta del PSdeG». «Si esta petición de indulto es aprobada por los socialistas, el balance del mayor caso de corrupción en Galicia de la última década, será la impunidad», ha apostillado.

El número dos del PPdeG ha apuntado que la «lógica detrás» de la petición de indulto de Gutiérrez Orúe es «tremendamente clara» , pues pide el perdón por haber militado en PSOE y UGT durante 40 años, por haber organizado las campañas electorales de Abel Caballero; por «no delatar a Carmela Silva durante el juicio» y «porque él solo cumplía órdenes». «Así de sencillo», ha apostillado, para insistir en la duda que han hecho pública estos días desde el PP de Vigo y Pontevedra: si el indulto «no estaba pactado».

Al igual que con Formoso, con Silva ha sido también muy contundente Tellado. Por un lado, se ha preguntado «cuál fue el precio que puso el funcionario por no delatar a su jefa y principal instigadora de esta contratación irregular », además de inquirir «qué le prometieron (...) para que permaneciera callado durante el juicio y no delatara a quien le ordenó contratar» a Vanesa Falque. Por otro lado, ha advertido de que si prospera el indulto, el «autor material» quedará «libre y en la calle», y lo mismo sucederá con « la autora intelectual, Carmela Silva , cuñada de España y presidenta del PSdeG». «Se llenan los bolsillos y no pagan ninguna responsabilidad ni política ni judicial. ¿Es este el PSdeG que quiere Valentín González Formoso?», ha incidido.

Por parte del PPdeG, ha advertido, « no vamos a permitir que se salgan con la suya ». No solo se insiste en exigir «explicaciones inmediatas» a Silva, Caballero y Formoso, además de la dimisión de la presidenta de Pontevedra (por su «implicación evidente y grosera en el enchufe de su propia cuñada y por negarse a dar cuentas»). También se apunta al BNG, «porque cogobierna con el PSOE» en la entidad provincial y situó a Silva al frente, y ahora la mantiene, ha rematado, «sin importarle nada más que mantener carguitos».