As Pontes gana tiempo: Endesa revaluará las pruebas con biocombustibles

Las más 700 familias afectadas por el cierre de la central térmica de As Pontes ganan algo de tiempo. Tras una reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica, Endesa ha decidido frenar su no rotundo a la sustitución de parte del carbón por biocombustibles. En los últimos meses, la planta realizó pruebas con biomasa forestal, orujillo de la aceituna o lodos de depuradoras . Pero aunque la quema parecía viable técnicamente, los números no arrojaban rentabilidad alguna para la compañía. Ahora la eléctrica se ha comprometido a revisar los resultados de los ensayos ya realizados.

Convocados por la ministra en funciones, Teresa Ribera, la reunión celebrada en Madrid contó con la participación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Industria, Francisco Conde y el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, en el frente institucional. Por parte de Endesa, acudieron el presidente, Juan Sánchez Calero y su consejero delegado, José Bogas. El resultado de la cita, explicó Feijóo a la salida del encuentro, ha sido quedar «en revaluar las pruebas técnicas de las últimas semanas». Algunos de los presentes en la mesa pusieron en duda los cálculos que había realizado la compañía para rechazar el uso de biocombustibles.

A finales del mes pasado, Endesa anunciaba que renunciaría al carbón definitivamente en 2022. Lo hacía en la presentación de la actualización de su plan estratégico dejando fuera de sus planes de futuro el uso de los biocombustibles. La decisión y las formas sentaron mal tanto a los trabajadores como al Ayuntamiento o la Xunta, que recordaban que la eléctrica se había comprometido en una primera reunión en el Ministerio a estudiar el uso de los biocombustibles. Solicitaban que la compañía diese explicaciones de forma oficial. Fuentes de la central térmica de As Pontes, explican que el encuentro mantenido ayer supondrá que « de inmediato se va a reunir una comisión técnica que va a estudiar los resultados de las pruebas». Allí se analizará en detalle si es o no posible evitar el cierre y que la central pueda reactivarse, un punto que Feijóo consideró imprescindible. «La postura de Galicia es clara, no planteamos ninguna otra posición que no sea la reactivación de la central, porque es necesario para la Comunidad, para España y para las 750 familias que no pueden de forma abrupta quedarse sin trabajo», aseveró el presidente.

En las próximas semanas, Endesa volverá a replantear los números de cuál es el coste de sustitución de parte del carbón por otro tipo de combustibl e, también habrá que analizar en detalle si es posible organizar un sistema de suministro para que a la central puedan llegar las toneladas suficientes de lodos de depuradoras, orujillo o biomasa forestal para que pueda funcionar. Las cuestiones ambientales también tendrán que ser analizadas, porque la quema de biocombustibles emite emisiones contaminantes a la atmósfera diferentes a las de la quema de carbón y se deben cumplir los límites que establece la legislación que las regula. En la mesa de negociaciones, no se abordó por el momento ningún posible incentivo económico por parte del Gobierno central para que la descarbonización de Endesa no se lleve por delante la mayor central térmica de España. A principios del año que viene, los presentes en la reunión volverán a citarse para ver si es posible evitar el cierre.

El regidor de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, valoró un escenario que «genera un poco más de optimismo», aunque este deba ser «moderado». «Fuimos capaces de revertir la posición de Endesa de cierre sin más basándose en unas conclusiones de inviabilidad técnica y económica que creemos que merecen ser reconsideradas con mayor profundidad», reivindicó. Formoso calificó «de paso adelante» la revaluación de las pruebas y agradeció al presidente de la Xunta su actitud a favor de evitar el cierre de la central, una postura «que ya viene manifestando desde el principio» pero que ayer vio sobre la mesa de negociaciones.

Sin térmicas en España

El cierre de As Pontes y de la central de Litoral en Almería supondría el fin de la quema de carbón para producir electricidad en España. El encarecimiento del CO2 en los mercados establecidos para intentar frenar la expansión del principal gas responsable del cambio climático ha expulsado de la subasta eléctrica a las térmicas, con unos costes de producción muy por encima de otras fuentes como las renovables. El presidente de la Xunta reconoció que cuesta entender que en España se cierren todas estas centrales cuando en Europa están activas más de 140 . Feijóo recordó también que de todas las térmicas de España, la de As Pontes es la que está preparada, pues había casi completado una inversión superior a 200 millones, para cumplir con la normativa europea de emisiones.