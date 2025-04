«Nosotros seguimos trabajando con total normalidad, eso es lo fundamental»

«Las previsiones están hechas», asegura Anxo Dono. Él, ganadero y horticultor del municipio coruñés de Mesía prácticamente desde pequeño, entiende la importancia de su trabajo durante el estado de alarma, «pero yo no me siento un héroe, simplemente estoy desarrollando mi actividad laboral , como lo he hecho siempre», reconoce. «Habrá otras personas que, por su tipo de trabajo, puedan quedarse en casa», completa este profesional del campo.

Aún así, sabe que ellos siguen «trabajando como un día normal, para nosotros es algo fundamental», asume. Sin embargo, aunque no teme quedarse sin productos dado que todo su trabajo en el campo está programado, sí prevé que se darán dificultades «para hacernos llegar material sanitario y de abonos» , confiesa Dono. Aún así, todos los pedidos realizados hasta el momento le han llegado con una singular normalidad, dadas las circunstancias, apunta este ganadero.

El problema real para profesionales como él habría llegado si la producción hubiese tenido que parar. «Perderíamos todas las cosechas . Yo por ejemplo ahora tengo lechuga, y este producto tiene unos días concretos para ser recogido», admite el ganadero, «y así sucesivamente con todos lo que produzco», añade.

«Decir que somos héroes queda muy bonito, pero nosotros trabajamos igual, aunque con más precaución», reflexiona el pecuario. De hecho, en cuanto a las medidas sanitarias y de higiene que está tomando estos días, reconoce que las está «extremando mucho», tal y como aconsejan los expertos. «Tenemos familia y también tenemos que cuidarnos nosotros mismos» , explica el también horticultor.