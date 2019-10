10-N Gómez-Reino y Bescansa, segundo «round» en las generales del 10-N Los dos se presentan por la circunscripción coruñesa, tras enfrentarse por el liderazgo de Podemos Galicia

Podemos, llega una nueva batalla electoral entre el diputado en el Congreso por Galicia en Común y que será candidato de nuevo por La Coruña, Antón Gómez Reino, y Carolina Bescansa, candidata por la misma provincia, pero de Más País. Se enfrentarán una vez más, peroesta vez desde formaciones rivales, luchando para convencer a los coruñeses de que deben representarlos en el Congreso de los Diputados. En esta provincia el pasado 28 de abril Gómez-Reino obtuvo su acta de diputado, mientras que el PSdeG consiguió tres, el PP tres y Ciudadanos otro. El BNG podría pescar aquí un escaño ante la previsible bajada de Cs.

La victoria de Gómez-Reino en las primarias de octubre de 2018 se produjo por una diferencia holgada de 10 puntos sobre la exsecretaria de Análisis Político y Social del partido. Esa derrota provocó el abandono de la política de Bescansa. Ahora vuelve al redil del foco político, afirmando que su retorno se justifica en la idea de que Más País busca «evitar la abstención de la izquierda», como explicó en unas declaraciones a Efe.

Además, Bescansa afirma que quiere seguir defendiendo los intereses de los gallegos: después del salto de Madrid a Galicia, ahora, explicó en dicha entrevista, le pidieron sumarse al proyecto de Errejón, pero ella reclamó que, si lo hacía, se lo «dejasen hacer por Galicia». Precisamente su candidatura por La Coruña ha originado las primeras críticas entre los partidos que se disputarán el voto con Más País, véase el PSdeG o Galicia en Común. El portavoz socialista en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, quiso recordar en una rueda de prensa ayer que la santiaguesa es «en la política gallega una desconocida», pero remarcó que cada formación «escoge a sus candidatos».

Fuga

Lo que está quedando claro es que la candidatura de Bescansaha provocado movimientos en el Podemos Galicia de Gómez-Reino, con hasta tres personas, entre ellas Rogelio Santos, hermano de la diputada Carmen Santos, dimitiendo de sus cargos orgánicos en la formación morada. Daniel Liceras, también de la cúpula de Podemos Galicia, liderará la candidatura en Pontevedra. La portavoz del Grupo Común da Esquerda, Luca Chao, tuvo que salir al paso de estos movimientos en el día de ayer para dejar claro que su grupo trabaja con «absoluta normalidad», recoge Europa Press.

Quien intentó concurrir con Más País pero finalmente no se presentará a los comicios es En Marea. Este lunes, los de Villares trataron de dejar claro que si no hubo boda fue porque ellos se negaron: el partido se dio cuenta, en palabras de su diputado Pancho Casal, que «lo que querían era establecer una delegación en Galicia» y no un proyecto propio para la Comunidad.