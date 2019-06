POLÍTICA Feijóo: «La prioridad política en este momento es reformar la ley electoral» Evitaría «muchos problemas» en una situación de «profunda crisis territorial» por culpa del secesionismo catalán

Alberto Núñez Feijóo no ha querido valorar este jueves las negociaciones abiertas en Orense con Democracia Ourensana y se ha remitido a su «propuesta», que es «conocida y reiterada», y que pasa por respetar las listas más votadas en casos como el de la Diputación orensana, donde al PP solo le separó un diputado de la mayoría absoluta. Justo la posición contraria al PsdeG, dispuesto a forzar pactos de perdedores para desalojar a los populares. «Este tipo de planteamientos socialistas nos retrotraen a otras épocas, en las que en ningún caso puede gobernar el PP en ninguna institución», ha criticado en rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta.

Para Feijóo, quien ha vuelto a tender la mano al PsdeG para, juntos, «mandar un mensaje a toda España» desde Galicia, «sin trampa ni cartón», mediante el respeto de los partidos mayoritarios en cada gobierno, ha asegurado que, a nivel no solo autonómico, sino nacional, «la prioridad política en este momento no es reformar la Constitución, es reformar la ley electoral». Con una España «en profunda crisis territorial» por culpa del independentismo catalán, esa reforma es, a ojos del presidente de la Xunta, «urgente», y «nos quitaríamos muchos problemas, mucho partido arribista, chantajista, que viene a utilizar muy pocos votos para decidir por todos».

Feijóo ha evitado en todo momento referirse a Democracia Ourensana y las negociaciones que vencerán en la mañana del sábado, cuando se constituya el concello de la ciudad de As Burgas. «No necesitamos negociar con nadie si se acepta un acuerdo transparente, recíproco, bilateral, con el PSOE, e incluso con el BNG en Pontevedra», ha apuntado. Las «cuestiones concretas» le corresponden a los dirigentes de los lugares concretos, ha zanjado. No ha habido forma de que se pronunciara al respecto. Tampoco para valorar la figura de Gonzalo Pérez Jácome, líder de DO.

Tras lamentar que el PSOE haya rechazado reiteradamente las ofertas del PP de reformar la ley electoral, ha rebatido la idea de que fue un error enviar a varios conselleiros como cabezas de lista en las elecciones municipales. «Si fueran del PSOE, serían todos alcaldes», ha recordado con retranca. «Serían felicitados. Pero en el PP estamos acostumbrados a ganar elecciones y que no nos feliciten».

Presupuestos andaluces

Preguntado por el pacto con Vox en Andalucía para sacar adelante los Presupuestos, se ha limitado a comentar Feijóo que los acuerdos en dicho sentido «no nos pueden parecer mal», dado que el «problema» ahora mismo en España es que el Estado no tiene cuentas y ni siquiera presidente.