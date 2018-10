CONSTRUCCIÓN NAVAL Feijóo apremia a Navantia para que se firme la ejecución de las fragatas F-110 La presidenta de la empresa pública no concreta la fecha en la que se autorizará el encargo que traería diez años de empleo estable a Ferrolterra

Su construcción supondría la creación de 7.000 empleos anuales en torno a los astilleros de la ría de Ferrol y carga de trabajo durante una década. Pero la orden de ejecución para que los operarios de Navantia comiencen a trabajar en las prometidas cinco fragatas F-110 no acaba de materializarse. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apremió esta mañana en Ferrol a la presidenta de la compañía pública, Susana Sarriá, a que se autorice cuanto antes su construcción. La máxima responsable de Navantia le trasladó el compromiso del Gobierno central con el encargo, pero no puso sobre la mesa ninguna fecha concreta.

Feijóo y Sarriá mantuvieron un encuentro tras participar en las jornadas «Hacia el Astillero 4.0 por la transformación digital» organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y Navantia. Según informan fuentes de la Xunta, el presidente autonómico consideró que la incertidumbre que rodea a la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el próximo año no debería afectar en principio al proyecto. En su conversación con la presidenta de Navantia le recordó que en las cuentas de este año ya hay consignados más de 200 millones de euros para poder ir empezando el encargo. El Ministerio de Defensa quiere que las F-110 sustituyan otra serie construida en los astilleros de la ría ferrolana, las fragatas de la clase Santa María que se fueron poniendo en servicio entre 1986 y 1994 y han ido quedando obsoletas. Cada nuevo buque tendría un coste de unos 740 millones de euros.

El Gobierno central lleva meses retrasando la ejecución de las fragatas. El Ejecutivo de Rajoy prometió primero que se firmaría la orden a finales de 2017 y después que la rúbrica llegaría en el primer semestre de 2018. Tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el socialista ratificó su compromiso con las fragatas en el primer encuentro que mantuvo con Feijóo. En ese momento, aseguró que la orden de inicio se daría antes de que acabe el año.

La responsable de Navantia no concretó fechas, pero sí dio por hecho que en 2019 las fragatas permitirán convertir a los astilleros ferrolanos a la industria 4.0. Lo hizo durante su intervención pública en las jornadas que se prolongan hasta hoy en Ferrol. Sarria destacó que las futuras fragatas F-110 «serán los primeros buques 4.0 de la Armada, con un gemelo digital, tecnología big data, sistemas de ciberseguridad y piezas fabricadas con impresora 3D», informa Ep. La presidenta de la empresa naval pública añadió que «en 2019 se lanzará al desarrollo e incorporación de la inteligencia artificial en el astillero», ya que en breve se contará «con drones incorporados en los procesos de seguridad de la factoría».

Navantia fía buena parte de su plan estratégico para garantizar la viabilidad de la empresa en el periodo 2018-2022 a la consecución del encargo de las fragatas. Su modernización para sumergirse en la bautizada como cuarta revolución industrial depende de las cinco unidades de las F-110. Durante su discurso en la inauguración de las jornadas, el presidente de la Xunta también resaltó que las fragatas «serán cruciales para la modernización de los astilleros ferrolanos». En paralelo a su construcción, «llegará la oportunidad decisiva y definitiva para la modernización del astillero, con su competitividad, para convertirse en un Astillero 4.0», apuntó. Feijóo detalló que la conversión de estas instalaciones en Astillero 4.0 va a suponer «una reducción de costes del 25%, una disminución de los plazos de ejecución de los contratos de otro 25% y un aumento de la calidad del trabajo en otro 25%». Para el mandatario autonómico, «es una oportunidad histórica para hacer de este astillero un centro competitivo, al más alto nivel, lo que hará que Ferrol pueda vivir más tranquilo y que Galicia tenga un Producto Interior Bruto (PIB) en cuanto a industria y empleo mucho más sólido y competitivo en los próximos años».

El encargo de las fragatas garantizaría la carga de trabajo en el astillero de Ferrol, la antigua Bazán, dedicada a la construcción militar. Pero en las instalaciones de Fene se están rematando las últimas unidades de jackets para la eólica marina. Feijóo también trasladó a la presidenta de Navantia la necesidad de elaborar una planificación a largo plazo para las gradas del antiguo Astano. El mandatario autonómico se reunió también esta tarde con representantes de Iberdrola para abordar la posible concreción de «nuevos pedidos». En declaraciones a los medios, antes del encuentro, Feijóo se mostró dispuesto a ejercer de «comercial» para conseguir más carga de trabajo para los astilleros ferrolanos.