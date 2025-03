Feijóo advierte a Ciudadanos que su objetivo no puede ser «obtener diputados bajo las siglas del PP»

Alberto Núñez Feijóo dejó este jueves en Pontevedra, antes de intervenir en su tercera junta directiva provincial en tres días -este viernes cierra en Lugo-, varios mensajes a Ciudadanos para que la formación naranja sepa el terreno que puede pisar en los días que restan hasta el 1 de marzo, fecha límite para cerrar las listas electorales de cara a los comicios del 5 de abril, y no dispare sus posibles expectativas . Una vez asumido por parte de la Inés Arrimadas que no habrá coalición en Galicia, lo que queda por delante es concretar, si procede, la fórmula para que Cs franquee esas puertas que mantiene abiertas el PPdeG para «ser más grandes e ir más unidos».

Feijóo dimensionó primero las fuerzas de cada partido, con Cs sin «representación parlamentaria» y el PPdeG que «viene de tres mayorías absolutas consecutivas». En consecuencia, «la lógica proporcional» y la «buena fe» dictan que Ciudadanos, si se sienta en firme a negociar, no debe aspirar a grandes cotas. Dicho por Feijóo: « En este momento no podemos pensar que el objetivo de Cs es obtener diputados bajo las siglas del PP . El objetivo de Cs tiene que ser ayudar para que, entre todos, blindemos un Gobierno que dependa solo de los gallegos, no de nacionalistas, independentistas, Mareas de Podemos, Izquierda Unida, PSOE, Anova, etcétera, etcétera».

El líder del PPdeG añadió a este aviso un segundo en el que reclamó que « nadie se aproveche de nadie y todos sirvamos a Galicia », que también sirve de punto de referencia a los naranja para saber a qué atenerse. La pelota, de hecho queda en su tejado. «En cuanto Ciudadanos quiera volver a retomar conversaciones para ver cómo podemos avanzar la próxima semana, estamos a disposición de sentarnos. Mucho mejor si es con dirigentes de Ciudadanos en Galicia», señaló Feijóo.

Hasta el 1 de marzo habrá «posibilidades de buscar puntos de encuentro». Lo dicta el calendario y la voluntad de llegar a entenderse. Fuentes del PP gallego subrayaron que están dispuestos a no cerrar la puerta hasta que expire el plazo . A mediodía, tras la reunión del Consello , Feijóo recordó que «si de lo que se trata es de redoblar la unidad, creo que hay fórmulas para redoblar la unidad». Ya entonces se refirió a la vía de hacer hueco a Cs en las listas que siempre ha estado sobre la mesa. «Si Cs está dispuesto a valorar alguna posible incorporación de algún candidato o candidata a las listas del PP, lo tendremos que ver, en qué condiciones y cómo lo haríamos», apuntó. Para subrayar posteriormente: «Lo de menos es qué personas, con nombre y apellidos, forman parte de las listas. Lo de más es el proyecto compartido». Y recordó que, si no hubiera acuerdo, «en todo caso Cs y PP van a converger» a través de los votantes, en velada alusión al trasvase de generales a autonómicas que se dio en 2016.

Globos sonda

Del otro lado, el de Cs, fuentes de la formación a nivel nacional lanzaron este jueves varios globos sonda . Asimilado ya que la coalición está absolutamente enterrada, elucubraron opciones como apoyar solo una investidura de Feijóo y gozar después de libertad de voto; o integrarse en el grupo mixto una vez constituido el Parlamento, según informó Efe. Hipótesis que, ante todo, pasarían por contar con representantes en O Hórreo, una opción que se antoja prácticamente imposible después de escuchar a Feijóo.

En paralelo, en las filas gallegas del partido naranja las aguas no bajan precisamente tranquilas. Desde Lugo, el crítico José Manuel Blanco aseguró que si su rival Beatriz Pino «gana las primarias de Ciudadanos Galicia significará la integración del partido en el PP », en declaraciones recogidas por Efe. Pino recurrió a su perfil en Twitter para enviar varios mensajes. En uno de ellos dio a entender que todavía no tira la toalla en la pretensión de que los populares se avengan a una coalición que desde el primer minuto no contemplaron: «Que nadie dude de que vamos a intentar aglutinar el voto constitucionalista en Galicia hasta el último segundo».