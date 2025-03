Feijóo tilda de «insultantes» las concesiones de Sánchez a Urkullu y Torra

Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado contundente este jueves al referirse a las concesiones de Pedro Sánchez a los Gobiernos vasco y catalán con el consiguiente agravio comparativo hacia el resto de comunidades autónomas. Para el presidente de la Xunta se trata de una «asimetría no solamente atípica. Me parece que es insultante . Me parece insultante que en este momento se esté negociando en una precampaña electoral, simplemente para conseguir seis votos del PNV en el Congreso de los Diputados, la transferencia parcial de la Seguridad Social [al País Vasco]».

«Y me parece insultante que estemos viendo al presidente de una comunidad autónoma [por Quim Torra] diciéndole al primer ministro de España que no se reúne con él porque la fecha le viene mal , que cambie su agenda porque no piensa cambiar la suya. Espero que los gallegos tomen nota», ha puntualizado en rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete.

Para Feijóo, España vive un «panorama desconocido» y «tremendamente preocupante» . En primer lugar ha vuelto a mostrar su rechazo por la «escenografía» que Sánchez ha permitido y permite a Torra, con un trato «de tú a tú». «Este tipo de bromas empiezan a no ser tan broma y empiezan a ser muy serias», ha censurado. A esto se suma la «mesa para negociar lo innegociable», con dinero de la financiación autonómica que afecta a los gallegos.

Al malestar del presidente gallego se le suma, ahora, las negociaciones entre Madrid y Vitoria para la transferencia de la Seguridad Social. « Es un hecho sin precedentes, gravísimo, que entronca con una competencia exclusiva de la Administración General del Estado», ha denunciado, para preguntarse a continuación cómo se articularía esta concesión y si se pagará a través de la caja única de la Seguridad Social. «No es razonable bajo ningún aspecto», ha rechazado, además de calificar de «cosas ilegales» las materias que el Gobierno de coalición está dispuesto a poner sobre la mesa.

«En este momento la preocupación ya no es solo una preocupación institucional, ya es una preocupación personal. Estamos viendo que en España va a haber dos tipos de ciudadanos. Esto no es admisible », ha cargado Feijóo, visiblemente molesto porque, mientras Cataluña y País Vasco obtienen prebendas, Galicia sigue sin respuesta a la reclamación de la deuda, la llegada del AVE o el futuro de la industria electrointensiva.

«Esta asimetría los gallegos no la merecemos. Mientras sea el presidente de Galicia voy a defender a los gallegos y lo voy a hacer sin condiciones y sin ningún tipo de seguidismos. Sea quien sea la comunidad autónoma beneficiaria, lo denunciaré », ha apostillado.