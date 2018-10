El efecto mariposa

Actualizado: 20/10/2018 10:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los militantes de Podemos escogen estos días a su nuevo secretario general y el proceso, más allá de una simple renovación de los órganos internos podría suponer un antes y un después en la relación con sus compañeros de las Mareas. No me imagino ni a Antón Gómez-Reino ni a Carolina Bescansa actuando como actores secundarios en el rupturismo gallego, que es el papel con el que se han conformado sus antecesores.

Hasta ahora cuando el líder de Podemos de turno reclamaba que las siglas de la formación tenían que estar en la marca electoral o que había que repensar las alianzas en las Mareas no les hacían ni caso. Las consecuencias de esa irrelevancia son evidentes: su peso en las instituciones es mínimo a pesar de que su arrastre electoral es mucho mayor que el de otras formaciones que están claramente sobrerrepresentadas en los concellos y en el parlamento autonómico.

Que no se conformen con ser espectadores de piedra puede ser un problema tanto para la cúpula de En Marea —acostumbrados a que no molesten— como para algunos alcaldes, que hasta ahora han hecho lo que han querido como si la formación de Pablo Iglesias no fuese con ellos. Cuando convenía se arrimaban a Podemos, cuando les perjudicaban no tenían reparo en renegar de sus amistades.

Además, el alcance de la decisión que toma estos días la militancia rupturista va a ir más allá de las propias Mareas. En caso de que opten por Carolina Bescansa pueden captar voto tradicionalmente socialista al que la línea dura de Iglesias le espanta, pero hagan lo que hagan van a dejar vía libre al BNG, que va a acusarlos de ser un satélite de una formación nacional, que no es que sea nada malo, pero que resulta un mensaje demoledor en algunos sectores del electorado que hasta ahora los ha apoyado. En definitiva, una mariposa mueve las alas en un punto del planeta y genera un huracán en otro. Un militante escoge a su líder y puede cambiar todo el panorama político de la izquierda gallega. Los próximos meses van a ser interesantes.