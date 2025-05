En locales de ocio nocturno y en el autobús: primeras denuncias por no usar la mascarilla obligatoria

Con la entrada en vigor de la obligatoriedad del uso de mascarilla en Galicia en todo momento, salvo contadísimas excepciones -bañándose o tomando el sol en la playa, o en el momento preciso de consumir en un bar o terraza-, llegan las primeras infracciones y, con ellas, también las primeras sanciones. La Policía Nacional informa de que, solo en Lugo capital, han realizado ya más de una docena de denuncias a otras tantas personas que carecían de protección facial ante la pandemia de coronavirus .

Según detalla el cuerpo policial, la mayoría de casos, diez, se dieron el viernes en un local de ocio de la ciudad , si bien ese día no había entrado todavía en vigor el endurecimiento del uso de mascarilla, pero resultaba igualmente obligatorio su uso, al tratarse de un establecimiento de ocio donde solo al consumir se puede despojar un cliente de la mascarilla.

Se da la circunstancia de que esas diez personas fueron asimismo alertadas de que el local estaba abierto fuera de hora , motivo por el cual también fue sancionado, «además de realizar otro acta de intervención de un arma blanca de uno de los clientes», precisa la Policía.

Se produjeron otras dos denuncias en la zona monumental, en pleno centro de la ciudad, y otra a una persona que no quería colocarse la mascarilla al acceder a un autobús de la línea interurbana.

A esto se suman dos propuestas de sanción en Viveiro , a cartgo de la comisaría local, por el mismo motivo: personas que no empleaban la obligatoria protección facial.

«Destacar que se han producido muchas llamadas advirtiendo del no uso de la mascarilla », indica la Policía Nacional, «pero que una vez advertida la gente se la ponen al momento, ya que desconocían la norma en la mayoría de los casos». En todo caso, el no conocimiento, debe recordarse, no exime de acatarla.

Este tipo de situaciones se han dado por toda la geografía gallega. Véase el caso de Tui , donde el sábado por la noche la Policía Local denunció a dos clientes de un establecimiento de hostelería que no portaban mascarilla. Asimismo, fue necesario desalojar otro local, este de ocio nocturno, donde se incumplía el horario de cierre y había gran afluencia de personas, en algunos casos sin mantener la distancia de seguridad.