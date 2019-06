FESTIVIDAD Cinco consejos para disfrutar al máximo la noche de San Juan en Galicia La Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Universitario de la Coruña (Chuac) apela a la «prevención y concienciación para reducir riesgos»

Cada año, la Noche de San Juan congrega a miles de personas en las playas de Galicia para vivir unas horas de magia y tradición en torno a las hogueras. Precisamente, la Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Universitario de la Coruña (Chuac) apela a dar algunos consejos para que la noche sea divertida, segura y sin quemaduras.

1. No prender hogueras con líquidos inflamables

Las consecuencias estéticas y funcionales de quemaduras son, a veces, para toda la vida. La mayoría de ellas son motivadas por las imprudencias y el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas de los grupos de edad más jóvenes. Por ello, nunca se se debe prender la hoguera con líquidos inflamables como gasolina o alcohol.

2. Lo más lejos de los coches o edificios

Las hogueras se deben hacer al menos a 15 metros de los coches o edificios y nunca bajo una línea eléctrica. Tampoco se deben prender papeles ni tejidos porque el aire puede levantarlos y llevarlos.

3. No acercarse mucho al fuego

Acercarse al fuego podría provocar que se prenda la ropa. No se debe jugar, empujar o correr cerca de la hoguera. Y a la hora de saltar, se recomienda acudir con ropa ajustada y preferentemente de algodón (vaqueros) y calzado adecuado (cerrado, sin tacones).No se debe saltar con personas en la espalda o niños en brazos. Si alguien del entorno no reúne las condiciones para hacerlo, se debe intentar persuadir para que no lo haga.

4. En caso de quemaduras, echar agua fría

En caso de que se produzcan quemaduras, el Chuac recomienda echar agua fría para enfriar la quemadura, cubrir con un paño limpio y acudir al punto sanitario más próximo, de Protección Civil, Cruz Roja o urgencias. Si la quemadura es extensa, enfriar poco tiempo (por el riesgo de hipotermia), envolver al afectado con una sábana limpia y una manta y acudir cuando antes a un centro sanitario. No poner cremas, pomadas, desinfectantes ni ungüentos.

5. Si el fuego alcanza la ropa, no se debe correr

En caso de que prenda fuego en la ropa, no se debe correr, sino echarse al suelo y rodar, cubriendo la cara con las manos. Hay que asegurarse de que la ropa esté apagada antes de quitarla y evitar sacarla por la cabeza. Si es otra persona la que se quema, hay que apagar el fuego cubriéndola con una prenda fuerte (una cazadora) y no echar tierra.

«Hay que vivir el San Juan, pero hay que ser prudentes», concluyen por parte del Chuac.