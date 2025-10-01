Suscribete a
ABC Premium
Vídeo en directo
Israel rodea a la flotilla con ayuda para Gaza tras superar la «zona de alto riesgo»
Última hora
Muere la primatóloga británica Jane Goodall a los 91 años

Más de 30.000 gallegos regresaron de 60 países con el apoyo de la Xunta

El Gobierno autonómico reclama al central que sitúe el retorno como política de Estado

Rodríguez Miranda comparece, este miércoles, en el Parlamento
Rodríguez Miranda comparece, este miércoles, en el Parlamento XOÁN CRESPO (Xunta)

Alejandro Gesto

Santiago

Desde la puesta en marcha de la Estrategia Galicia Retorna, en el año 2018, más de 30.000 gallegos procedentes de 60 países recibieron el apoyo de la Xunta para regresar a la Comunidad. Son las cifras presentadas ayer en el Parlamento por el secretario ... xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, que celebró que «nuestra comunidad pasó de ser tierra de emigración a consolidarse como tierra de retorno y de acogida».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app