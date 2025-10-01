Más de 30.000 gallegos regresaron de 60 países con el apoyo de la Xunta

Desde la puesta en marcha de la Estrategia Galicia Retorna, en el año 2018, más de 30.000 gallegos procedentes de 60 países recibieron el apoyo de la Xunta para regresar a la Comunidad. Son las cifras presentadas ayer en el Parlamento por el secretario ... xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, que celebró que «nuestra comunidad pasó de ser tierra de emigración a consolidarse como tierra de retorno y de acogida».

Según los datos aportados por Rodríguez Miranda, durante la primera fase de esta estrategia –desarrollada entre 2018 y 2022– se superó con creces el objetivo inicial de 20.000 retornos, hasta llegar a los 28.000. Ahora –y hasta 2026– estamos en la segunda fase, con la previsión de conseguir que se instalen en Galicia otros 30.000 gallegos. Para ello, se duplicaron los recursos y las medidas, con más de 100 acciones y una inversión de 450 millones de euros. De momento, a la vista de los últimos datos disponibles, de 2023, ya se logró el regreso de 8.500 personas más, una cifra récord en la historia reciente.

«Detrás de estas cifras», recordó el secretario xeral en su comparecencia a petición propia en la Comisión 1ª de la Cámara gallega, «hay miles de historias personales, de jóvenes que decidieron venir a estudiar a Galicia y que se quedan aquí a trabajar y desarrollando su proyecto de vida. Hay familias enteras que en diferentes países de América con incertezas –como pueden ser Venezuela, Cuba o Argentina– decidieron coger el camino hacia su tierra, hacia su casa, buscando más seguridad. Pero también, por diferentes motivos, nuestra gente que estaba en Suíza, Francia, Alemania o el Reino Unido, están encontrando estabilidad en nuestra tierra».

Entre las medidas que recoge la estrategia, Rodríguez Miranda destacó como «la más importante» la creación de la Oficina Integral de Asesoramiento y Seguimiento al Retorno, que ya acompañó a cerca de 32.000 familias. Y su versión móvil, que hizo más de 300 visitas a 200 ayuntamientos gallegos. El secretario xeral aclaró que «no es solo una oficina de información» técnica sobre cuestiones jurídicas o de orientación laboral, sino todo «un servicio de acompañamiento continuo a las familias», si es posible, desde antes de que salgan de sus países de origen, «para ayudarles en su proceso de retorno», incluso sugiriéndoles «en qué momento es más adecuado» que vengan, según sus condiciones», y «la relación solo termina cuando consideramos que esa familia está ya plenamente integrada».

Otra medida «muy valorada» por quienes regresan son las ayudas económicas de hasta 6.000 euros para instalarse –según la renta o el número de hijos–, de hasta 10.000 euros para quien emprende –sobre todo, si es en el rural–, y aportaciones de hasta 12.500 euros para los jóvenes que se vienen a estudiar un máster a Galicia.

Rodríguez Miranda aprovechó su intervención para pedir que «las políticas de retorno sean políticas de Estado» y que la Administración central aporte fondos. Y puso como ejemplo de la dejadez de funciones estatal las homologaciones de títulos universitarios, que llegan a demorarse más de dos años –especialmente, si se trata del ámbito sanitario–, mientras en Galicia, que puede convalidar estudios hasta el nivel de FP, estos trámites no se alargan más de dos meses. Por eso el secretario xeral dejó la puerta abierta a que la Comunidad reclame ejercer la competencia de tramitar homologaciones, igual que la Xunta solicitó ya gestionar los permisos de trabajo.

Consulados «colapsados»

El próximo 22 de octubre finaliza el plazo para optar a la nacionalidad española en los supuestos que recoge la Ley de Memoria Democrática para los hijos o nietos de españoles exiliados en América tras la Guerra Civil española. Preguntado por la diputada del PSdeG Silvia Longueira sobre el posible «aluvión» de solicitudes de «bastantes miles de gallegos», el secretario xeral advirtió de que los consulados de España «en todo el mundo» están «absolutamente colapsados» ante esta circunstancia. «Nosotros decimos 'bienvenidos'», pero «también le digo» que «hicieron una chapuza», en referencia a la norma. Rodríguez Miranda cree que fue un mecanismo con «gran carga ideológica», establecido «por la puerta de atrás», mientras el PP, explicó, apostaba por una ley de nacionalidad.

Por su parte, el parlamentario del BNG Daniel Castro trasladó lo «bastante difícil» que ve «poder conjugar» los «discursos de acogida» de la Xunta con los de Alberto Núñez Feijóo y su número dos, Miguel Tellado.