Clavijo: «No tiene sentido continuar con una legislatura donde no puedes gobernar, sino simplemente resistir»

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y líder de Coalición Canaria, valora en la entrevista concedida a ABC la investigación de la fiscalía al Ayuntamiento de Las Palmas, dirigido por la socialista Carolina Darias, el inminente informe sobre su antecesor Ángel Víctor Torres, ... y la situación del PSOE y Pedro Sánchez a raíz del encarcelamiento de Santos Cerdán y las revelaciones sobre la fontanera Leire Díez. En La Laguna, municipio Patrimonio de la Humanidad del que fue alcalde, también conversamos con él sobre financiación autonómica.

—La fiscalía tiene varios contratos de Carolina Darias en Las Palmas bajo sospecha. ¿Cómo lo valora?

—Conozco la información que ha destapado el periodismo de investigación. Estamos hablando de posibles fraccionamientos de contratos en una área concreta del Ayuntamiento. A partir de ahí vamos a esperar lo que la fiscalía está investigando. En este caso, yo siempre digo que no voy a pagar con la misma moneda con la que algunos partidos políticos nos han tratado a nosotros, a Coalición Canaria. Creo en la presunción de inocencia y que cuando se tenga la información se tendrá que dirimir y ahí siempre distinguimos dos tipos de de responsabilidades, las jurídicas penales o civiles o administrativas y las políticas.

—A la vuelta del verano también se espera el informe que solicitó el juez sobre su antecesor, sobre Ángel Víctor Torres en relación a la trama Koldo… Cree que todavía hay algo que no hayamos escuchado, que no hayamos leído…

—Desconozco el informe y no voy a ponerme a hacer valoraciones y política ficción. Tanto en el caso mascarillas como en la situación de la pandemia, en el aspecto político ha faltado transparencia, explicaciones y asunción de responsabilidades políticas. No tiene sentido que desaparezcan 4 millones de euros de dinero público y aquí nadie contrató, nadie dio la orden ni nadie se responsabiliza de absolutamente nada. En la pandemia se hicieron mal las cosas y eso tiene unas responsabilidades políticas.

Sobre Ángel Víctor Torres y el caso masacarillas «Han faltado explicaciones, transparencia y asunción de responsabilidades políticas» Fernando Clavijo Presidente de Canarias

—En septiembre también conoceremos más informes sobre Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Hemos conocido en las últimas que la fontanera del PSOE trató de sobornar a fiscales… ¿Es sostenible la situación de Pedro Sánchez a día de hoy?

—Mientras no haya una alternativa, mientras no haya una moción de censura o se produzca un proceso electoral, las reglas de juego están claras en la Constitución. Esta situación durará hasta que pueda articularse una alternativa. Desde luego, lo que está saliendo, a mí me preocupa por varias cosas: evidencia un deterioro de la calidad democrática del país peligroso; en segundo lugar, porque denota, y no quiero generalizar en la clase política, pero sí quiero lo centrar en los dos grandes partidos, el hastío en la ciudadanía y creo, además, que con todo lo que está saliendo, que nadie sea capaz de asumir la más mínima responsabilidad política, preocupa.

Noticia Relacionada Estos son los 34 contratos a dedo bajo sospecha del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Joan Guirado Tres empresas de un mismo empresario lograron en menos de 23 adjudicaciones por valor de 354.517,04 euros

—Ha hecho referencia a una moción de censura, a día de hoy no hay los votos. Llegado el caso, ¿Coalición podría plantearse apoyarla?

—No jugamos en escenarios políticos o escenarios judiciales futuribles. No tiene, bajo nuestro punto de vista, sentido alguno continuar con una legislatura donde no tienes presupuesto, donde no puedes sacar proyectos legislativos y donde no puedes gobernar, sino simplemente resistir. Si hay circunstancias nuevas en septiembre o en octubre, a la vuelta del verano, en ese momento las valoraremos una a una y tomaremos la decisión.

—¿Sánchez está cumpliendo con la agenda canaria?

Al gobierno de España actual le tienes que arrancar con uñas y dientes el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, tú dices, «¿Se está cumpliendo toda la agenda canaria?» No, no se está cumpliendo toda, es evidente. No se está cumpliendo con la reconstrucción de la isla de la Palma, por ejemplo.

—Habrá que abordar el nuevo sistema de financiación autonómica. ¿Qué va a pedir Canarias?

—Que en los recursos del REF, que es una ley distinta, queden fuera de la financiación autonómica y que la financiación la financiación autonómica tenga en cuenta criterios como el de la insularidad o la condición de región ultraperiférica. Yo no tengo muchas esperanzas de que eso se pueda abordar con ciertas garantías. Si no se ha sido capaz de sacar adelante un presupuesto, veo mucho más difícil que seamos capaces de abordar la financiación. Si nos podemos enfrentar, y ese es un asunto en el que Canarias va a estar frontalmente en contra de lo que lo que el gobierno pretende, a una financiación singular para Cataluña, que supone romper el sistema de financiación único y negociar a parte con una comunidad autónoma. Nosotros vamos a estar totalmente en contra de que eso se pueda producir.