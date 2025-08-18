Suscribete a
entrevista con el presidente de canarias

Clavijo: «No tiene sentido continuar con una legislatura donde no puedes gobernar, sino simplemente resistir»

En esta segunda parte de la entrevista, el presidente canario valora la situación del Gobierno de Pedro Sánchez entre otras cuestiones de actualidad

«El Gobierno utiliza a los menores para la confrontación política»

Joan Guirado

La Laguna (Tenerife)

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y líder de Coalición Canaria, valora en la entrevista concedida a ABC la investigación de la fiscalía al Ayuntamiento de Las Palmas, dirigido por la socialista Carolina Darias, el inminente informe sobre su antecesor Ángel Víctor Torres, ... y la situación del PSOE y Pedro Sánchez a raíz del encarcelamiento de Santos Cerdán y las revelaciones sobre la fontanera Leire Díez. En La Laguna, municipio Patrimonio de la Humanidad del que fue alcalde, también conversamos con él sobre financiación autonómica.

