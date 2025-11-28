Suscribete a
ABC Premium

tribuna abierta

No son tres jetas: el PSOE habilitó un sistema para perpetrar delitos en un evidente error de diseño y falta de control

No se trata solo de qué hicieron Cerdán, Ábalos o Koldo. Se trata de qué hizo el partido para impedirlo

El PSOE reacciona a la entrada en prisión de Ábalos: «No aceptamos lecciones de quienes tenían cajas B»

Sede del PSOE, en la calle Ferraz
Sede del PSOE, en la calle Ferraz ep

Felipe García Hernández

El ingreso en prisión preventiva de José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, en el marco del caso Koldo, ha alterado por completo el escenario político. La imagen del exministro entrando en Soto del Real es el símbolo de un terremoto ... personal y también institucional. El foco no está solo en quién entra en prisión, sino en quién debía haber evitado que la trama existiera. Lo que está en discusión no es únicamente la conducta individual de dos dirigentes socialistas. Lo que debería primar en la investigación es por qué el PSOE no cumplió con su obligación de diseñar e implementar un modelo de cumplimiento penal adecuado para prevenir delitos como los que se les imputan a Cerdán, Ábalos y Koldo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app