Moncloa entra en guerra con Ábalos: «No nos dejamos chantajear»

Gobierno y PSOE cambian de estrategia y se revuelven contra sus «falsedades» y «difamaciones»

Vértigo en el PSOE ante un Ábalos «impredecible»: «Esto solo puede ir a peor»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EFe
Ainhoa Martínez

Madrid

Cambio de tercio. El Gobierno ha pasado de poner en cuarentena a José Luis Ábalos a entrar en guerra abierta con el que fuera ministro de Transportes. La escalada dialéctica del exdirigente socialista, que ha pasado de confirmar reuniones desmentidas oficialmente a un ataque ... directo a la mujer del presidente, ha tenido un efecto inmediato en la estrategia gubernamental. Respuesta directa y advertencia: «No aceptamos chantajes de nadie». En esta línea ya se manifestaban fuentes socialistas a ABC esta semana, pero se limitaban a hacerlo en privado; ahora, esta contundencia se exhibe también públicamente.

