Feijóo propone que si un Gobierno acumula dos prórrogas presupuestarias se convoquen elecciones de forma automática

Alberto Núñez Feijóo ha marcado este lunes los tres ejes de su partido para el nuevo curso político tras la reunión del comité nacional en Aranjuez (Madrid). Tres ideas, continuación de las expresadas en julio tras el congreso nacional, y que pasan por la regeneración democrática, la defensa del mundo rural y un endurecimiento de las políticas migratorias. El presidente del PP ha insistido en que es una anomalía que el país permanezca sin Presupuestos y ha anunciado que propondrá que si un Ejecutivo acumula dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones. «Si un Gobierno no tiene respaldo no puede seguir. No es admisible que pueda suceder», ha indicado Núñez Feijóo. «Es sencillamente demencial y una burla que España esté en Presupuestos», ha señalado.

Como explicó el domingo en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade, el líder popular ha reiterado la necesidad de una «limpieza total» de las instituciones por culpa de la «degradación» de las políticas sanchistas. Ha destacado que no es posible recuperar el Estado de derecho sin una Justicia que no recupere «su independencia» o una Fiscalía General del Estado que «no dé vergüenza».

En cuanto a los otros dos pilares de este nuevo curso, el líder del PP incidió en la necesidad de replantear las políticas migratorias como están haciendo muchos países de la Unión Europea. «España no puede ser una nación con las puertas abiertas a la delincuencia», ha incidido, además de criticar al Gobierno por el «descontrol migratorio». Feijóo ha avanzado que en las próximas semanas su partido ofrecerá más iniciativas, pero que pivotarán sobre que «la migración legal y las fronteras deben ser protegidas».

Como señaló en la presentación de las medidas contra los incendios, Feijóo ha recalcado que la mejor manera de defender el mundo rural es evitar el abandono y el fuego. «Para tener un campo productivo, lo mejor es que lo trabajen quienes están ahí. Tenemos que escuchar a aquellos que saben», ha recalcado.

Illa y quita

El líder del PP también se ha pronunciado sobre la reunión que mantendrán este martes el presidente catalán, Salvador Illa, y Carles Puigdemont. Feijóo ha considerado que Illa demuestra que no es de fiar porque este encuentro «no se hace en nombre de los españoles ni de los votantes socialistas». «A lo mejor es que el señor Illa quiere sustituir al señor Cerdán, ha apuntado.

Por último, también ha criticado la quita de la deuda que el Consejo de Ministros va a aprobar. «Es una trampa y es una mentira. La deuda no desaparece, se mantiene. Vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas», ha resumido.