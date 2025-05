Feijóo: «El CIS de Tezanos empieza a ser una broma y raya la malversación»

Alberto Núñez Feijóo repasó la actualidad política en una nueva entrevista encuadrada dentro de la ronda prevista en una precampaña electoral que concluirá este jueves para dejar paso a la campaña del 23J. Esta vez, el líder del Partido Popular volvió a visitar Telecinco, pero para verse frente a frente con Pedro Piquieras en el informativo de la cadena. Un cara a cara en el que tuvo tiempo para repetir alguna de sus medidas más conocidas -«bajaré el IRPF a las familias con rentas menores de 40.000 euros, porque lo están pasando mal»- y para cargar contra José Félix Tezanos por su labor al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El último barómetro hecho público hoy miércoles daba por primera vez en meses al PP como primer partido en intención de voto, pero muy por debajo de lo que hacen otras encuestas. Además, la mayoría absoluta quedaba en manos de la alianza entre PSOE y Sumar, que superarían con creces los 176 escaños. «La encuesta del CIS no solo es un desperdicio de recursos económicos, nos cuesta 14 millones de euros y lo lleva un miembro de la Ejecutiva del PSOE, sino que empieza a ser una broma. Nadie se lo cree y falla. A las 2-3 horas de sacar los datos del CIS, los pasan y personas que sí saben de demoscopia, objetivas, cambian lo que llaman reajuste por error muestral, es decir la cocina intencionada del señor Tezanos, y la diferencia entre el PP y el PSOE está entre 7 y 8 puntos», explicó Feijóo, visiblemente molesto por la situación.

De hecho, el popular ya ha dejado claro que la primera medida que tomará cuando convoque el Consejo de Ministros, si los españoles le dan la confianza el 23J, es destituir a Tezanos al frente del CIS. «A veces me da la sensación de que el señor Tezanos se piensa que el conjunto de los ciudadanos no son inteligentes. Se raya la malversación, porque utilizar dinero público para producir un efecto falso a sabiendas, eso debería de estar tipificado como malversación», argumentó.

Respecto a la actualidad política, Feijóo lanzó un aviso a Vox, que mantiene su bloqueo en Murcia y Aragón con su petición de entrar a toda costa en los gobiernos de esas dos comunidades. «Yo ya he dicho que cuando no necesitemos su apoyo para gobernar, no deberían entrar en el Ejecutivo. En Murcia, el PP suma más votos que toda la izquierda junta y Vox debe ser coherente para acabar con el sanchismo en Murcia. Estoy de acuerdo con Abascal, pero luego Vox no puede votar junto a PSOE y Podemos en algunas Asambleas autonómicas como ha hecho en Cantabria. Y en Murcia, hay que ser coherentes para poner fin al sanchismo allí. Es bueno que nos acostumbremos de nuevo a que en España debe gobernar el que gana. Y cuando el que gana suma más que toda la izquierda, un partido que se dice de derechas no puede votar con la izquierda. Esto de decir que solo me dejas gobernar si me metes en tu gobierno no es acabar con el sanchismo. Es mantener el sanchismo».

Feijóo entiende esta resistencia de Vox como un «aviso» para lo que pueda pasar en las generales, donde la mayoría de las encuestas sitúan a los derechistas como posibles aliados de Gobierno del PP. «Puede ser un aviso, por eso los españoles tienen la llave para que no ocurra. Pueden decidir tener un gobierno fuerte o una coalición extraña», reiteró en busca del voto útil.

Otro de los temas del día, la retirada de la inmunidad a Carles Puigdemont, centró alguna de las cuestiones de Piqueras. «Me parece una medida espléndida. Todo el mundo celebró la decisión y se demuestra que la Justicia española hizo muy buen trabajo. Que se instruyó bien la causa y que el Tribunal Europeo le ha dado la razón. Lo único malo es que ha tardado mucho. No tiene sentido que un político que atenta contra las leyes y la Constitución de su país, que comete varios delitos, pueda pasearse por Europa como si fuese un lugar donde no hay leyes», indicó Feijóo, que reiteró su intención de recuperar el delito de sedición si llega a La Moncloa.

En cuanto a la economía, el gallego criticó la euforia desmedida del Gobierno, pues «España crece, pero es la última que ha recuperado el PIB de 2019 y está a la cola del crecimiento europeo desde ese año. Una de las razones por las que Sánchez convoca elecciones, además de la derrota electoral, es porque no quería hacer el presupuesto de 2024. En un país que ha aumentado la deuda tendrá que cumplir el pacto de estabilidad. Lo cumpliremos. España ha gastado tanto en cosas innecesarias que tenemos holgura para ajustes», apuntó.