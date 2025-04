Feijóo: «El apagón evidenció que tenemos un país excelente y un Gobierno sobrepasado»

La tesis del Partido Popular es que al apagón eléctrico le siguió ayer un apagón informativo. Y no solo en lo respecta al común de los ciudadanos, desconectados durante horas y sin información aún que explique el corte energético, el peor en la historia de España, sino que afectó también a los líderes autonómicos, encargados de gestionar las consecuencias del fenómeno en sus respectivos territorios. «Los presidentes autonómicos no tenían información real, por ejemplo, de cuántas personas estaban atrapadas en los trenes», ha ilustrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo criticó ya el lunes, al filo de las cinco de la tarde, la «ausencia de información sin precedentes» ante el apagón masivo en toda España, Portugal, Andorra y determinadas zonas del sur de Francia. A esta hora, pasadas las 9 de la mañana del martes, el jefe de la oposición no ha hablado aún con el presidente del Gobierno. «Lo intenté ayer y, al parecer, también intentó contactar conmigo a partir de las 6 de la tarde. Al final, no fue posible», ha asegurado Feijóo en una entrevista en 'El programa de AR', de Telecinco.

El dirigente popular ha reprochado a Pedro Sánchez que no quisiera, según ha afirmado, actuar «de oficio» y activar el nivel 3 de emergencia de protección civil inmediatamente después del corte eléctrico para asumir el mando único, como finalmente hizo a petición de ochos comunidades autónomas. «Lamentablemente, ayer [Sánchez] no quiso asumir el mando y dejó a los presidentes autonómicos que pidieran la declaración de la emergencia nacional. La activación debería ser inmediata», ha criticado. En esa línea, Feijóo ha argumentado que los barones regionales no tenían información a tiempo real, de la que sí disponía el Gobierno central, ni conocían cúando iba a restablecerse el servicio.

«Ahora, toca el turno de restablecer la normalidad. Y, evidentemente, de saber qué ha pasado, tener la explicación adecuada, porque llevamos 20 horas y no tenemos un atisbo de lo que ha pasado en nuestro país», ha exigido el líder del PP. Ha criticado, además, la imagen «lamentable» que a su juicio dio el Gobierno de España al resto del mundo y a sus compañeros del Partido Popular Europeo, reunidos esta semana en Valencia para celebrar su congreso, al que también asiste la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. «Lo que se evidenció ayer es que tenemos un país excelente y un Gobierno sobrepasado», ha lamentado.

Sobre el cónclave del PPE, Feijóo ha señalado que la delegación española suspendió ayer la actividad y que no la retomará hasta pasadas las 15.00 horas de este martes. «Me estoy centrando ahora en hablar con presidentes autonómicos. No es mi prioridad el congreso del PPE», ha asegurado el dirigente popular. Esta mañana, la dirección del PP estará reunida para coordinar las actuaciones en los territorios donde gobierna.