Feijóo afirma que «un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata»

La cuestión migratoria se ha impuesto en este verano político en España, sobre todo a raíz de los incidentes acaecidos en Torre Pacheco. Sucesos que han situado esta cuestión en el primer plano de la actualidad y que han obligado a las diferentes formaciones ... políticas a posicionarse sobre un problema creciente en el imaginario colectivo de la ciudadanía.

En ese sentido, Alberto Núñez Feijóo abogó este miércoles por hacer una clara «distinción entre la inmigración regular y la irregular», calificando a la primera como «necesaria», siempre que «se integre en la cultura española, que acepte la Constitución, el ordenamiento jurídico y que lo cumpla».

Más duro fue con los inmigrantes irregulares, «que no van a ser bienvenidos en el país si vienen a vivir a de las políticas sociales o a incumplir las leyes». Feijóo dejó claro que la «delincuencia no se reduce con más delincuencia», en referencia a los episodios violentos de estos días en Torre Pacheco y otros municipios de España y lanzó un aviso muy claro para el futuro, si es que el PP llegar al Gobierno.

«Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española. Y los que no se insertan y no vienen a trabajar no los podemos admitir», señaló en declaraciones durante su participación en un curso de verano organizado por la Universidad CEU San Pablo, al tiempo que avisó que «un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata. Si es irregular y si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país».

En otro orden de cosas, el presidente del PP puso sobre la mesa una reforma legislativa para que la prórroga continuada de los Presupuestos Generales del Estado tenga algún tipo de castigo. «No puede dejarse sin efectos el hecho de que un Gobierno no presente los Presupuestos en la cámara. Eso tiene que tener una consecuencia jurídica. Y, probablemente, la consecuencia jurídica sea o bien una moción de confianza o, si prosigue un año sin presentar en los presupuestos, como ocurre en este momento, una convocatoria de elecciones y disolución de las cortes», expuso Feijóo dentro de un plan de regeneración que impondrá en los primeros 100 días si llega a La Moncloa, y que incluirá las medidas que ya anunció durante el congreso nacional del PP hace dos semanas.

Además, Feijóo acusó a Sánchez de intentar «tapar sus problemas internos con la política exterior», algo que es «propio de dictaduras» y que resulta «un error». «Ya lo vimos con Zapatero cuando no se levantó al pasar la bandera de los Estados Unidos y lo vemos ahora intentando ser la oposición a la administración Trump. Es ridículo, me parece ridículo, pero además me parece absolutamente deshonesto buscar así la solución a otros problemas internos», señaló.

Respecto al cupo catalán, pactado por el Gobierno con ERC esta semana, Feijóo aseguró que es «una decisión contra la mayoría de los españoles», que derogará si llegar a la Moncloa, y atacó a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por «ocultarse» y no estar presente en la firma de ese acuerdo sobre financiación singular. «Cuando uno está satisfecho de lo que hace, no se oculta. ¿Ustedes han visto a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda en este acuerdo?», afirmó.