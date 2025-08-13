Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Tras abrirse una vía de evacuación se ha logrado desalojar a los vecinos que aún permanecían en sus domicilios tras no atender la orden de salida la pasada madrugada
Marlaska asegura que hay medios suficientes para combatir los incendios pero pide dos aviones a Europa
El convoy organizado para evacuar a los vecinos que quedaban en Cabezabellosa (Cáceres) ya está de vuelta con 19 personas que permanecen a salvo, ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
«Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra compresión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación», ha puesto en valor Guardiola en un mensaje en redes sociales.
Tras abrirse una vía de evacuación para entrar al municipio, cercado por las llamas, a través de Villar de Plasencia se ha logrado el desalojo de los vecinos que aún permanecían en sus domicilios tras no atender la orden de salida la pasada madrugada por el incendio de Jarilla. Los habitantes de Cabezabellosa recibieron en la tarde de este miércoles una alerta en sus teléfonos móviles que indicaba el confinamiento total en los domicilios, «con ventanas y puertas cerradas hasta que sea posible abrir una vía segura de evacuación». «NO PONGA sSU VIDA EN RIESGO», advertía el mensaje.
El dispositivo organizado ha estado compuesto por efectivos de la Guardia Civil, de Protección Civil, una ambulancia de soporte vital básico, transporte adaptado de 9 plazas y un vehículo de intervención rápida 4x4.
