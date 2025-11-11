Suscribete a
Óscar Fernández, candidato de Vox para las elecciones extremeñas

El presidente de la formación de Abascal en Cáceres y portavoz del Grupo parlamentario Vox en la Asamblea de esta comunidad será el cabeza de lista en los próximos comicios autonómicos

El candidato a las elecciones de Extremadura por Vox, Óscar Fernández Calle
Carlos Mullor

Óscar Fernández Calle, presidente de Vox en Cáceres y portavoz del Grupo parlamentario Vox en Asamblea de Extremadura, será el candidato del partido para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el domingo 21 de diciembre. La formación liderada por Santiago Abascal ha anunciado ... el nombre de su cabeza de lista tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada este martes.

