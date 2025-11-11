Óscar Fernández, candidato de Vox para las elecciones extremeñas

Óscar Fernández Calle, presidente de Vox en Cáceres y portavoz del Grupo parlamentario Vox en Asamblea de Extremadura, será el candidato del partido para las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el domingo 21 de diciembre. La formación liderada por Santiago Abascal ha anunciado ... el nombre de su cabeza de lista tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada este martes.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Ignacio Garriga, secretario general de Vox, junto a la atenta mirada de Pepa Millán, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, y José Antonio Fúster, portavoz nacional del partido, ha anunciado el candidato «que va estar acompañado con un magnifico equipo, un equipo que va a defender a los extremeños de las políticas nocivas, y un equipo que va a seguir trabajando para cambiar el rumbo de Extremadura».

El secretario general ha criticado que María Guardiola «no ha querido pactar con Vox». Ha recordado que otros en Murcia o la Comunidad Valenciana si han pactado. «Elegimos principios frente a asientos. Los extremos merecen mucho mas», ha confesado, añadiendo que la actual Junta de Extremadura se ha dedicado ha «gestionar la herencia del PSOE».

Noticia Relacionada El PSOE de Extremadura ratifica a Gallardo como su candidato el 21-D: «Va ser el próximo presidente» Adrián García Durán Su partido le respalda de manera unánime sin margen de maniobra para plantear cualquier otro escenario interno

Garriga también ha afirmado que Ángel Pelayo Gordillo, el que era el otro posible candidato de Vox para los comicios Extremadura liderará al grupo parlamentario en el Senado. Gordillo fue el responsable de realizar el interrogatorio en la Cámara Alta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión del caso Koldo. Además, es uno de los representantes del partido en materia de agricultura. «Es la persona mas preparada para liderar el grupo de Vox en el Senado», ha sentenciado el secretario, recordando que consideran que es necesario priorizar el trabajo en el Senado.

((Noticia en ampliación))