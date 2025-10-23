Suscribete a
Ayuso y Topuria se alían para luchar contra el bullying

Un músico de reconocida trayectoria, sustituto del hermano de Sánchez para dirigir la Oficina de Artes Escénicas

El cacereño Miguel Calderón, con una gran reputación, asume el cargo al que optaron otras 15 personas

La Audiencia de Badajoz destaca la influencia de Pedro Sánchez en la Diputación cuando se creó el puesto de su hermano

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su llegada al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz para declarar, en abril
Adrián García Durán

Adrián García Durán

Badajoz

La ya famosa Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, que quedó desierta tras la renuncia al puesto de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ya tiene nuevo 'jefe'. Se trata del extremeño Miguel Calderón, cuyo nombramiento ya aparece recogido ... este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y ha sido firmado por la presidenta del ente provincial, Raquel del Puerto.

