Un músico de reconocida trayectoria, sustituto del hermano de Sánchez para dirigir la Oficina de Artes Escénicas

La ya famosa Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, que quedó desierta tras la renuncia al puesto de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ya tiene nuevo 'jefe'. Se trata del extremeño Miguel Calderón, cuyo nombramiento ya aparece recogido ... este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y ha sido firmado por la presidenta del ente provincial, Raquel del Puerto.

El pasado 23 de mayo, la Diputación publicó las bases para la provisión del puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, la misma que no acertó a definir con claridad David Sánchez al ser interrogado por la juez Beatriz Biedma. 16 profesionales figuraban en la lista provisional de candidatos al puesto.

Miguel Calderón es natural de Cáceres y tiene una larga y reconocida trayectoria profesional. Con apenas 31 años, ha sido profesor de viola en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz. Cuenta con un máster en interpretación solista por el Real Conservatorio de Música de Madrid, además de ser graduado en Derecho por la Universidad de Extremadura.

Ha progresado en su trayectoria de la mano de grandes maestros como Alan Kovacs, Thuan Do Min, Igor Sulyga o Miguel Romea. También ha sido miembro fundador de la Asociación Orquesta de Cámara Joaquín Turina, de Madrid, donde ha ejercido como director titular, o director academista del Pacific Music Festival, donde lideró a la Pacific Music Festival Orchestra en Sapporo, Japón.