Un músico de reconocida trayectoria, sustituto del hermano de Sánchez para dirigir la Oficina de Artes Escénicas

La ya famosa Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, que quedó desierta tras la renuncia al puesto de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ya tiene nuevo 'jefe'. Se trata del extremeño Miguel Calderón, cuyo nombramiento ya aparece recogido ... este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y ha sido firmado por la presidenta del ente provincial, Raquel del Puerto.
Miguel Calderón es natural de Cáceres y tiene una larga y reconocida trayectoria profesional. Con apenas 31 años, ha sido profesor de viola en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz. Cuenta con un máster en interpretación solista por el Real Conservatorio de Música de Madrid, además de ser graduado en Derecho por la Universidad de Extremadura.
Ha progresado en su trayectoria de la mano de grandes maestros como Alan Kovacs, Thuan Do Min, Igor Sulyga o Miguel Romea. También ha sido miembro fundador de la Asociación Orquesta de Cámara Joaquín Turina, de Madrid, donde ha ejercido como director titular, o director academista del Pacific Music Festival, donde lideró a la Pacific Music Festival Orchestra en Sapporo, Japón.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Volver a intentar
Has superado el límite de sesiones
Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete