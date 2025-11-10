Suscribete a
ABC Premium

Julián Quirós, sobre el momento actual de los medios: «El poder acosa cada vez más a la prensa»

El director de ABC ha analizado, en una conferencia celebrada en Badajoz, los nuevos retos de un periodismo marcado por la IA y la polarización política

David Alandete: «Nuestro trabajo no es agradar a nadie, sino contar lo que pasa»

De izquierda a derecha, el doctor Agustín Muñoz Sanz y el director de ABC, Julián Quirós
De izquierda a derecha, el doctor Agustín Muñoz Sanz y el director de ABC, Julián Quirós Cedida
Adrián García Durán

Adrián García Durán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El director de ABC, Julián Quirós, ha reflexionado, en una conferencia celebrada en Badajoz, sobre el momento actual que atraviesa la profesión periodística, marcado por las nuevas tecnologías y, sobre todo, por el delicado escenario político, cada vez más polarizado y radicalizado. ... La charla, titulada 'Las amenazas del periodismo: 'fake news', IA, censura y polarización' ha sido organizada por la Academia de Medicina de Extremadura y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app