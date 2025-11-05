David Alandete: «Nuestro trabajo no es agradar a nadie, sino contar lo que pasa»

«Es uno de los pocos periodistas españoles con acreditación permanente en la Casa Blanca». Con esa frase recibió el director Julián Quirós a David Alandete, corresponsal de ABC en Washington. Su experiencia en el terreno es más que evidente. Ha visto pasar por ... el despacho oval a George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden.

Justamente para hablar sobre ese tema, sobre su oficio, acudió el pasado martes a un encuentro con los suscriptores de ABC, «los verdaderos jefes de un periódico», como diría el propio corresponsal. En la primera fila, uno se acomodaba con un ejemplar doblado bajo el brazo, mientras otro insistía en explicarle a su vecino cuánta guerra le ha dado en estos días el Ejecutivo de Pedro Sánchez al corresponsal informativo. Hay interés, mucho. Se percibe en el ambiente.

Tras una breve descripción de cómo es la dinámica informativa en la Casa Blanca, David Alandete relató los detalles sobre el más reciente episodio de polémica informativa. «Trump llegó a sugerir que quería expulsar a España de la OTAN. Yo solo quería saber si hablaba en serio. Eso es lo que hacemos los periodistas: preguntar», recordó.

«Recibí llamadas de la embajada española en Washington. Me preguntaban qué había dicho, qué creía que iba a pasar. Era mi propio país el que me pedía explicaciones», y luego añadió: «Recibí miles de notificaciones con las mismas palabras: 'traidor'. Cuando ves un patrón así, sabes que hay una campaña organizada». Julián Quirós matizó: «Las presiones existen siempre, pero lo importante es resistirlas. Un gobierno que decide pasar por encima de los medios puede hacer mucho daño».

Los suscriptores, cerca de un centenar de ellos, escucharon con atención a David Alandete: «Siempre ha habido presiones, de todos los colores —añadió—. Pero nunca se había llegado a llamar 'traidor' a un periodista por hacer una pregunta. Eso supera todos los límites».

Alandete contestó a los preguntas de los lectores de ABC Premium y conversó con alguno de ellos una vez terminado el evento.

Una de las primeras preguntas estuvo a cargo de una suscriptora interesada en conocer cómo se percibe al Gobierno español en Estados Unidos. «Les encanta todo lo que tenga que ver con España», respondió Alandete. «Trump invitó a los Reyes a una visita de Estado que se suspendió por la pandemia. Biden nunca mostró interés».

La respuesta combinó diplomacia con ironía. «Se distingue lo que es España y lo que son las bases de uso compartido y lo que es la relación bilateral, pero hay dos cosas que nos perjudican mucho: la cercanía con China y la falta de inversión en defensa». Y añadió: «En Estados Unidos se percibe con mucha preocupación la simpatía que el Gobierno español muestra hacia Hamás o, al menos, la falta de una condena firme. Eso se comenta en los pasillos del Departamento de Estado. No es una acusación formal, pero sí una incomodidad diplomática evidente.»

En el encuentro hubo oportunidad de no pocas confidencias, la provocó un suscriptor preguntar sobre si el cuerpo diplomático español mantiene relación con la administración republicana. «No hay contacto. Cero —dijo con firmeza—. Y sé de buena fuente que Marco Rubio evita tratar con la actual embajada».

«Falta mucho trabajo por hacer allí, de representación. Cuando digo que soy español, siempre me dan los mismos nombres: Nadal, el chef José Andrés... son los únicos. No hay más. Eso lo dice todo sobre la visibilidad de nuestra diplomacia. Hay una ausencia total de estrategia del Cuerpo Diplomático español en Estados Unidos. Y eso tiene consecuencias: se pierde influencia, se pierde relato y, sobre todo, se pierde respeto.»

Trump, Biden y ABC

El interés sobre la dinámica de la Casa Blanca obligó a Alandete a comentar muchos asuntos 'off the record'. En líneas generales, y en aquellas referencias que sí se podían citar, describió la administración Trump con precisión quirúrgica: «Sorprendentemente profesional con la prensa. En su primer mandato tuvo cuatro jefes de gabinete y un caos permanente. Ahora se apoya en dos personas: Susie Wiles y Marco Rubio. Ella maneja la Casa Blanca como un reloj; él es hoy el político con más poder después del presidente».

Y añadió con ironía: «Trump se está divirtiendo. Tiene casi 80 años y delega mucho. Está cumpliendo lo que prometió: expulsar a los inmigrantes sin papeles, presionar a Maduro, militarizar Washington. Lo hace porque no tiene inhibiciones».

Alandete compartió con los suscriptores de ABC la dinámica de la Casa Blanca y su día a día como corresponsal en Washington.

Su descripción de la relación de la cabecera con la administración anterior relató un panorama más tenso. «Después de publicar la portada sobre la enfermedad de Joe Biden, nos cerraron todas las puertas. No nos daban acreditaciones, no contestaban a los correos y nos dejaron fuera de los briefings durante semanas».

Explicó que se trató de una «presión silenciosa pero efectiva», mediante la cual el equipo de comunicación del presidente dejó claro que «mientras siguiéramos hablando de la salud del presidente, no habría entrevistas ni acceso». Añadió que «Biden prometió transparencia, pero su equipo de comunicación ha sido el más hermético que he conocido. Ni siquiera con Trump hubo tanto control de la información». Según el corresponsal, «el acceso a la Casa Blanca se redujo al mínimo. Nos pasaron al fondo de la sala y ya no se aceptaban preguntas abiertas. Es la manera elegante de castigarte».

Varios suscriptores se interesaron, y mucho, sobre las presiones políticas tanto españolas como estadounidenses. Alandete subrayó que, en momentos difíciles, ha contado siempre con el respaldo absoluto del director de ABC, Julián Quirós. «Desde la dirección me dijeron que siguiera haciendo mi trabajo, que si nos cerraban las puertas era porque estábamos haciendo bien las preguntas».

Recordó que Quirós le transmitió personalmente su apoyo cuando las presiones se hicieron más visibles: «Me llamó y me dijo: no te preocupes, esto demuestra que vamos por el buen camino; sigue informando con rigor». Para Alandete, ese gesto fue crucial.

«Sin el apoyo del director y del periódico habría sido imposible resistir aquella presión. En esos momentos uno se da cuenta de por qué es importante tener una Redacción detrás que crea en lo que haces». Concluyó que, aunque el veto de la administración Biden se prolongó durante meses, ABC mantuvo su cobertura en Washington «con la misma independencia y el mismo compromiso con los lectores».

El ruido empezó con Zapatero

El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero apareció en la conversación. Un suscriptor especialmente bien informado en política exterior quiso saber hasta qué punto la administración de Donald Trump tiene en la mira al ex presidente de gobierno español por sus relaciones con Nicolás Maduro. «Sí, desde luego. A ver, Landau, que es el número dos de la diplomacia estadounidense, es nacido en Madrid, por cierto, de diplomáticos aquí, y ya ha iniciado estos trámites que anunció él mismo — él lo ha dicho — de revisarle el visado y probablemente se… No lo sabremos porque no lo van a anunciar o no lo van a anunciar nunca, pero está en retirada el visado de Zapatero».

«Zapatero no ha ido a Estados Unidos, me consta, desde aquella foto que se tomó en las Naciones Unidas con sus hijas, que luego obligaron a retirarla de la web de la Casa Blanca. Hay claramente un interrogante sobre los negocios de Zapatero en Venezuela y posibles testaferros que pasen por territorio estadounidense, y el Pollo Carvajal ha ofrecido esa información.

Se considera desde Estados Unidos que, en lugar de ayudar a la libertad y la democracia en Venezuela, lo que ha hecho Zapatero es prolongar la dictadura». «Gente cercana a Biden propuso, por iniciativa de Zapatero, que los Rodríguez, Delcy y Jorge, los otros jerarcas, sean quienes dirijan el país y que se vaya Maduro. Y yo sé que la respuesta que se ha dado desde la diplomacia de Estados Unidos es que eso no va a pasar.»

«ABC pesa porque dice lo que ve»

La última parte del encuentro giró hacia el papel del medio y la responsabilidad del oficio. Una suscriptora quiso saber cómo es percibida la prensa española desde Washington. Alandete respondió con convicción: «ABC tiene peso. Nos respetan por la seriedad y la historia del periódico. Me consta que Marco Rubio lee ABC».

Tras darle la enhorabuena por el premio al Mejor Corresponsal Español que otorga el Club Internacional de Prensa (CIP), otra suscriptora se interesó por la realidad informativa de la prensa en los EE UU. Alandete aprovechó para reflexionar sobre el periodismo global: «El 'New York Times' ha perdido influencia en Estados Unidos, aunque la conserva en Europa. Se ha vuelto más ideológico. En cambio, medios como 'The Washington Post' o la CBS están intentando recuperar la neutralidad. El público se ha cansado de que le digan lo que tiene que pensar».

El corresponsal de ABC en Washington no solo cubre la información internacional: también estudia sus mecanismos. Es autor de 'Fake News: la nueva arma de destrucción masiva' (2019) y 'La trama rusa: la alianza secreta entre el independentismo catalán y el Kremlin' (2024). En ambos títulos ha analizado cómo la desinformación se ha convertido en una herramienta política global. Enmarcado en la línea de reporteros como Seymour Hersh o David E. Sanger, que combinan la investigación rigurosa con la mirada geoestratégica, Alandete tiene una trayectoria profesional que hace inevitable que la charla derivara, inevitablemente, hacia los peligros de la desinformación en la actualidad.

«A veces te llegan noticias falsas que se expanden como un tsunami —explicó—. Por eso necesitamos periodismo profesional. Si solo quedaran las plataformas tecnológicas, viviríamos en el caos. Nuestro trabajo no es agradar a nadie, sino contar lo que pasa, aunque incomode. El periodismo existe para servir al lector».

A manera de cierre, Julián Quirós apuntó: «Internet nació supuestamente con la intención de corregir los vicios de la prensa tradicional. Hoy somos nosotros quienes debemos vigilar los excesos y las manipulaciones de las redes».