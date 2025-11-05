Suscríbete a
David Alandete: «Nuestro trabajo no es agradar a nadie, sino contar lo que pasa»

El corresponsal de ABC en la Casa Blanca conversó con los suscriptores del diario junto al director, Julián Quirós

En una jornada cargada de información, e incluso permitiéndose confidencias, el reportero defendió el papel del periodismo como garante de la verdad frente al ruido del poder y la desinformación

David Alandete, corresponsal en Washington de ABC, conversa con el director del periódico, Julián Quirós.
David Alandete, corresponsal en Washington de ABC, conversa con el director del periódico, Julián Quirós. BELÉN DÍAz
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

«Es uno de los pocos periodistas españoles con acreditación permanente en la Casa Blanca». Con esa frase recibió el director Julián Quirós a David Alandete, corresponsal de ABC en Washington. Su experiencia en el terreno es más que evidente. Ha visto pasar por ... el despacho oval a George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden.

