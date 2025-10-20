Suscribete a
ABC Premium

Extremadura, donde renace la hispanidad

La región reivindica su historia con ´Extremestiza´, una estrategia troncal que supera la leyenda negra para unir lazos con Hispanoamérica

Talavera la Vieja: el legado de un pueblo que el agua no pudo borrar

Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe
Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe JUNTA DE EXTREMADURA
Adrián García Durán

Adrián García Durán

BADAJOZ

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hispanoamérica no se entiende sin Extremadura. Y Extremadura, seguramente, no se entienda sin Hispanoamérica. Así ha sido durante siglos. Pese a voceros de la llamada leyenda negra, algunos con mucho peso institucional, que han tratado durante años de derribar puentes, de alterar la ... propia historia. Hay quien ha puesto en entredicho el concepto mismo de hispanidad o quienes, directamente, han tratado de enterrarlo hasta las últimas consecuencias. Quedó patente en el reciente e irracional ataque vandálico contra el cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval. Por encima de todo eso, Extremadura ha logrado poner sus raíces por riendas para, no solo reivindicar su historia, sino para hacer de ella un argumento con el que construir, crecer y unir lazos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app