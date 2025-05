Encuesta | ¿Te parece adecuado el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo?

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afrontado este martes su candidatura a la investidura como presidente del Gobierno, que ha dado comienzo con su discurso en el Congreso de los Diputados.

Núñez Feijóó ha hablado en primera instancia del conflicto catalán y ha manifestado que este no se resolverá mediante un referéndum o cualquier fórmula similar. «Repito, la amnistía o cualquier fórmula equivalente no es un instrumento para superar el conflicto catalán. No voy a defender eso», ha subrayado.

«No comparto que la Constitución pueda ser burlada mediante subterfugios, no acepto que sea controvertida con decisiones que eliminen de un plumazo a todos los españoles. En mi proyecto no figura la amnistía, ni la autodeterminación ni fórmulas análogas equivalentes. Fuera de la Constitución no hay democracia», ha recordado.

El líder del PP además ha señalado que se siente representante de la inmensa mayoría, «de todos aquellos que no votaron una amnistía o una formula análoga. Me debo a todos ellos». Y ha repetido que su partido es el que ganó las elecciones: «Ganamos en Andalucía, en las municipales, en las autonómicas y las generales».

Y ha recalcado: «Estoy harto de etiquetas de buen y malo español. De buen y malo gallego. De buen y malo catalán. Harto de imposiciones de todo tipo, lingüísticas, de libertad de opinión, hasta de moral. España será siempre una nación de ciudadanos libres e iguales. Jamás apoyaré que un español de una ideología tenga más derechos que otro. Trabajemos en una sociedad más inclusiva».