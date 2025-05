Los negociadores del PSOE ofrecieron al empresario de hidrocarburos un acuerdo «con la Fiscalía y la Abogacía del Estado»

La militante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, ofrecieron al empresario Alejandro Hamlyn un pacto con «la Abogacía del Estado y con la Fiscalía» a cambio de información para terminar con la carrera del teniente coronel de la Guardia ... Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, el responsable de las investigaciones de los casos Ábalos, Begoña, el hermano de Sánchez y el fiscal general del Estado.

«Necesito a Balas ahora», dijo la 'fontanera' del PSOE en la reunión que mantuvo en febrero por videoconferencia con el empresario, adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso ABC. «Si yo os traigo eso, ¿qué me dais?», respondió Alejandro Hamlyn. Fue Pérez Dolset, una víctima del caso Villarejo que ofreció material sensible al PSOE y a otros partidos y empresarios para vengarse de las 'cloacas', quien hizo el primer ofrecimiento: «¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía». Pero el empresario no se fiaba: «¿Un acuerdo de qué, de dinero, que les pague dinero?». «No, un acuerdo favorable muy favorable», replicó Dolset. «Pero si he pagado ahora a la Agencia Tributaria 10 millones de euros por la cara sin haber hecho nada».

Hamlyn aseguró tener información para acabar con la carrera de Antonio Balas, al que acusa de corrupción junto a otros guardias civiles, pero la enviada del PSOE le pidió también Juan Vicente Bonilla, el capitán que inició el caso Koldo, y al fiscal José Grinda, con los que también quiere acabar el Gobierno. Aunque Leire Díez, exteniente de alcalde en un pueblo de Cantabria, dijo este lunes a La Sexta que esta conversación fue para elaborar «un reportaje de investigación», en ningún momento de los 54 minutos que dura se charla se habla en términos periodísticos, sino de intercambiar material para acabar con la «Camorra de la UCO» por favores de la Fiscalía y de la Abogacía. De hecho, también Leire Díaz los ofrece cinco minutos después de su aliado Dolset, justo después de que el empresario investigado exigiera «algo firme y real» para soltar el fruto de «cinco años de investigación» contra «Balas y sus secuaces», a los que acusa de haberlo «sometido en un caso de corrupción»:

«Te voy a ofrecer una cosa. Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? yo puedo proponer que te sientes con Fiscalía», afirmó la enviada del PSOE. Pero Alejandro Hamlyn siguió desconfiando: «No, si con Fiscalía nos hemos sentado 40 veces. Pero no, no avanzamos, es un tema de Abogacía del Estado». Leire Díez siguió intentado convencerlo: «Álex, no para tomar una cerveza, ¿vale?».

Según las fuentes consultadas, el empresario de los hidrocarburos no soltó la información supuestamente comprometedora que tiene sobre miembros de la UCO porque no logró garantías suficientes por parte de los enviados del PSOE.