Dos fiscales del Tribunal Supremo respaldan a un senador del PP contra la censura de Sánchez

Uno de ellos describe la remisión del Gobierno a páginas web como «el viaje a ninguna parte»

Pedro Sánchez en un acto celebrado en Barcelona
Pedro Sánchez en un acto celebrado en Barcelona
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

«Los senadores son miembros de las Cortes Generales, representan al pueblo español en el que reside la soberanía y del que emanan todos los poderes del Estado, y en tal condición participan en el ejercicio de la potestad legislativa estatal y en el control ... de la acción del Gobierno». Así lo recuerda el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Campos en un escrito en el que respalda el recurso presentado por el senador del PP Salvador Foronda contra la negativa del Ejecutivo a aportar la información que solicitaba. En concreto, Foronda se interesaba sobre el gasto público en Defensa desde el 1 de marzo al 1 de abril de 2025 «en un contexto de incremento presupuestario en áreas tan sensibles como Defensa».

