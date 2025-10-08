7 detenidos por la explotación laboral de al menos 45 personas, 3 de ellas menores, en fincas agrícolas de La Rioja

La Guardia Civil ha detenido a siete personas -seis hombres y una mujer- de entre 28 y 50 años que conformaban una red criminal de explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja. Han sido localizadas al menos ... 45 personas, tres de ellas menores de edad, que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y en su mayoría vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación e incluso encerradas con candados en ellas.

El portavoz del Instituto Armado, Miguel Ángel Sáez, ha informado este miércoles sobre los resultados de la operación 'Landwirt', desarrollada en el marco del Plan de Actuación contra la Trata de Seres Humanos y la Explotación Laboral', junto a la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, y el coronel jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil, Enrique Moure.

Noticia Relacionada El fraude de un falso Rioja etiquetado como 'Vino de la Familia Real' Se han incautado más de 3.500 botellas reetiquetadas, usaban vino de baja calidad y falsificaban su procedencia

Como ha detallado Sáez, la mayoría de las víctimas vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación, sin higiene e incluso encerradas con candados. Además, carecían de contrato laboral y trabajaban jornadas enteras «con la promesa irreal de legalizar su situación irregular».

A los detenidos se les considera presuntos autores de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

El entramado criminal explotaba a compatriotas de origen marroquí en situación de vulnerabilidad, a quienes captaban en distintos puntos del país para trabajar en labores agrícolas.

Registros en varios inmuebles y naves industriales

Se han registrado cinco inmuebles y cinco naves industriales donde han sido detenidos los autores. Han sido incautados 22.000 euros en efectivo, 2.500 euros en joya, abundante documentación para su estudio y dos vehículos. Además se han bloqueado seis cuentas bancarias y suspendida temporalmente la actividad de una empresa. Los detenidos están en libertad a la espera de juicio.

El portavoz de la Guardia Civil en La Rioja ha explicado, además, que en el registro de una de las viviendas, localizaron en su interior a 15 personas, algunas de ellas en situación irregular en España. En una de las estancias, cerrada con un candado desde el exterior, hallaron a un matrimonio en una habitación con solo un colchón y una manta en el suelo con un único punto de ventilación, una ventana de 30 a 40 centímetros.