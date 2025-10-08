7 detenidos por la explotación laboral de al menos 45 personas, 3 de ellas menores, en fincas agrícolas de La Rioja

Suscribete a
Trabajan jornadas enteras sin contrato y vivían hacinados en habitaciones sin ventilación y cerradas con candados

La Guardia Civil detiene a una persona de la red criminal. Guardia CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a siete personas -seis hombres y una mujer- de entre 28 y 50 años que conformaban una red criminal de explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja. Han sido localizadas al menos ... 45 personas, tres de ellas menores de edad, que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y en su mayoría vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación e incluso encerradas con candados en ellas.

