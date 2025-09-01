Suscribete a
El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa «nula» contra el exministro

El socio director de Equipo Económico, Manuel de Vicente Tutor, presenta un recurso ante la Audiencia de Tarragona

Un juzgado de Tarragona imputa a Montoro por favorecer a empresas de gases industriales desde el ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro
Carmen Lucas-Torres

El socio director de Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y en el que permanecieron personas de su confianza en el Ministerio, ha solicitado a la Audiencia de Tarragona el archivo de la investigación ... abierta alrededor de la actividad de dicho despacho y en la que Montoro figura entre los imputados.

