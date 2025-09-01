El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa «nula» contra el exministro

El socio director de Equipo Económico, el despacho que fundó Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y en el que permanecieron personas de su confianza en el Ministerio, ha solicitado a la Audiencia de Tarragona el archivo de la investigación ... abierta alrededor de la actividad de dicho despacho y en la que Montoro figura entre los imputados.

Según la causa, seguida en el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, empresas del sector gasístico habrían pagado a Equipo Económico con el fin de conseguir cambios legislativos que favorecieran al sector, contando con que lo conseguirían por la relación de dicho gabinete con Montoro.

El penalista José Antonio Choclán -también abogado del empresario Víctor de Aldama investigado en el Tribunal Supremo junto a José Luis Ábalos y Santos Cerdán- ha pedido a la Audiencia de Tarragona el archivo de la causa que considera «nula» desde el inicio. Alega, según el escrito al que ha tenido acceso ABC, que puesto que los indicios contra los implicados (principalmente correos electrónicos) se obtuvieron, sostiene, durante un registro por otro motivo en la empresa Messer Ibérica de Gases en 2013, abrir una causa a partir del hallazgo vulnera sus derechos fundamentales.

«Pues bien, no existiendo resolución judicial previa que motive la legitimación de la entrada y registro domiciliaria en la sede de la empresa Messer Ibérica de Gases S. A. para la averiguación del nuevo delito concreto que se desprendía de los correos electrónicos intervenidos, procede la impugnación del medio de prueba, en cuanto obtenida con violación de derechos fundamentales, por inexistencia del auto judicial habilitante que justifique los presupuestos constitucionales para la legitimidad de la injerencia con relación al hecho nuevo. Por tanto, la información descubierta no podía ser utilizada en este procedimiento, resultando que es el origen de toda la investigación policial y judicial posterior», se lee en el recurso de apelación.

El letrado insiste en que los Mossos iniciaron una investigación sin un auto judicial habilitante: «No puede ser tenido como hallazgo casual, sino una indagación en las Diligencias Previas 2020/2017 de hechos que ya eran objeto de investigación en las Diligencias Previas 1810/2018, sin que en este procedimiento se acordara la entrada y registro en la empresa Messer Ibérica de Gases S.A., ya investigada en el presente procedimiento. Por lo tanto, las evidencias así obtenidas no pueden ser utilizadas en la presente causa, por infracción del principio de especialidad y de los presupuestos que para dicha utilización establece específicamente el art. 579 bis LECrim. A pesar de ello, una vez más, la Policía se adentró en realizar una investigación policial sobre evidencias encontradas en el registro practicado, sin previa autorización judicial». De ahí que pida el archivo de la causa.