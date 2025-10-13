Suscribete a
ABC Premium
Directo
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

Defensa se niega a validar los blindados 8x8 recibidos porque siguen teniendo defectos

Un fallo grave en la transmisión de Sapa provocó el jueves pasado la paralización de las últimas pruebas de un VCR Dragón

Entre la singularidad energética catalana y el problema atómico con ZP y Maduro

El Gobierno se ha gastado 1.200 millones en el blindado 8x8, tras 5 años de retrasos injustificados

La ministra de Defensa, Margarita Robles, supervisando la evolución de los demostradores del vehículo 8x8 'Dragón' del Ejército en la Base 'Príncipe' de Paracuellos del Jarama
La ministra de Defensa, Margarita Robles, supervisando la evolución de los demostradores del vehículo 8x8 'Dragón' del Ejército en la Base 'Príncipe' de Paracuellos del Jarama ABC
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Suma y sigue en el culebrón de los vehículos militares 'estrella' del Gobierno de Pedro Sánchez, los blindados 8x8 Dragón, adjudicados a Tess Defence, liderado desde hace apenas cuatro meses por Indra, acompañada en el consorcio por Santa Barbara Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa ... Placencia. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas a Defensa y del ámbito militar, los responsables de probar y validar estos vehículos de combate entregados hasta ahora, no están dispuestos «a poner su firma mientras no estén solucionados todas las incidencias que han surgido en los últimos tiempos, respecto a los requisitos incluidos y exigidos en el contrato del programa».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app