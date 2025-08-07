David Sánchez acusa a Manos Limpias de «inventarse» que quiere eludir la acción de la justicia

La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha impugnado el recurso presentado por las acusación popular, dirigida por Manos Limpias, contra la decisión de la juez de Badajoz de no acordar la retirada del pasaporte para él a pesar de ... que trascendiera que planeaba viajar a Japón para estar con su familia. Indica que se inventan que quiera eludir la acción de la justicia.

En el escrito, al que ha tenido acceso ABC, la representación legal de Sánchez, procesado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, afea a la acusación el recurso «lacónico» basado en subjetividades y que adolece de «vicio de índole técnico-jurídico».

Lamenta, además que ahora las acusaciones se empeñen en situar su residencia en España cuando ya es sabido que el domicilio lo tiene en Elvas (Portugal). «¿No se acuerdan de sus infundadas imputaciones de fraude fiscal basadas en esa coyuntura geográfica? ¿Mala memoria o uso fraudulento y espurio de los datos procesales para tratar de inducir a error a los intervinientes en estas diligencias previas?», se pregunta.

Y acusa a Manos Limpias de «inventar» que su defendido «quiere abandonar definitivamente el territorio ibérico para eludir la acción de la justicia». Esto, añade, «constituye no una inferencia, sino una auténtica invención refractaria al sentido de las palabras usadas por esta parte procesal en cumplimiento del requerimiento judicial».

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, rechazó a principios de agosto la petición de la acusación popular de retirar el pasaporte a David Sánchez. Así constaba en una providencia a la que tuvo acceso ABC y en la que Biedma explicaba que tras las explicaciones dadas por la defensa de David Sánchez, «no existe cambio de las circunstancias relativas a su domicilio con respecto a las que constan en el procedimiento». Es decir, sigue teniendo su residencia fijada en Elvas (Portugal).

De esta forma, se reafirmaba en su decisión de 31 de julio en la que consideraba «improcedente» cualquier medida cautelar sobre él. En ese auto, cabe recordar, le dio dos días para que aclarara si, como avanzó ABC, se iba a trasladar a vivir a Japón, y la defensa respondió en tiempo y forma que no había que realizar ninguna modificación de domicilio a efectos de notificaciones del juzgado y añadía que eso no quitaba para que pudiera realizar «estancias» en otros destinos durante la etapa «estival».

Fue el pasado mes de abril cuando solicitó un visado en el consulado de Japón por lo que se conoce como «reagrupamiento familiar». Su esposa, Kaori Matsumoto, que trabaja para un organismo de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado de las Naciones Unidas y con la que tiene una hija, se encuentra en la ciudad nipona de Wakayama.