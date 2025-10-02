Suscribete a
Cuatro casos que salpican al PSOE tienen fondos de la UE bajo sospecha de mal uso

Se trata del caso Cerdán, la investigación a Begoña Gómez, al hermano de Sánchez y la causa de Plus Ultra

La Intervención del Estado afirma que pudo haber fraude de ley en contratos públicos investigados en el caso Begoña Gómez

Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo EFE
Carmen Lucas-Torres

Cuatro casos de corrupción que se encuentran en fase de instrucción y que cuentan, entre los investigados, con personas próximas a Pedro Sánchez y al PSOE pueden haber afectado a fondos de la Unión Europea.

Contratos de Red.es

El primero de ellos es el caso de Begoña Gómez, ... la mujer del presidente del Gobierno, en el que precisamente ha habido novedades en relación con fondos comunitarios esta semana. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha entregado a la Fiscalía Europea -que investiga, de manera paralela al juez Peinado, contratos concedidos por el organismo público Red.es a la compañía de Juan Carlos Barrabés, empresario para el que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación- un informe en el que ve posible fraude de ley en éstos.

