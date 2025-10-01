Begoña Gómez recurre el auto de Peinado y le acusa de apoyarse en «generalidades» y «estereotipos» para achacarle malversación
Recurre el auto por el que transforma la causa para que sea juzgada por un jurado popular
Los 21 episodios recogidos por la acusación popular que, a su juicio, demostrarían que Begoña Gómez malversó caudales públicos
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado de seguir la investigación contra ella por el delito de malversación por el procedimiento del Tribunal del ... Jurado. Advierte que el magistrado ha dado este paso sin contar con indicio alguno.
En el escrito del abogado Antonio Camacho, al que ha tenido acceso ABC, se explicita que en este caso «no concurre, de ninguna de las maneras, esos indicios de que dicho delito haya sido cometido», y recuerda que según la ley que regula este tipo de procedimientos, éste es un requisito imprescindible.
Al hilo, asevera que en el auto firmado por Peinado, «se limita a transcribir diversos artículos de la Ley del Jurado» y en el fundamento jurídico segundo hay un solo párrafo en el que puede entenderse que se concretan dichos indicios». Pero tras analizar esa resolución, el letrado explica que «se infiere que la única referencia que se contiene en relación con la existencia de los indicios es la frase 'Tras la práctica de las diligencias que se han llevado a cabo hasta el presente momento'».
Para la defensa de Begoña Gómez, esa frase «no colma, en absoluto, el requisito que debe concurrir» para transformar el procedimiento para que, en caso de ir a juicio, sea un jurado popular quien se responsabilice del veredicto.
