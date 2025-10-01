Suscribete a
ABC Premium

Begoña Gómez recurre el auto de Peinado y le acusa de apoyarse en «generalidades» y «estereotipos» para achacarle malversación

Recurre el auto por el que transforma la causa para que sea juzgada por un jurado popular

Los 21 episodios recogidos por la acusación popular que, a su juicio, demostrarían que Begoña Gómez malversó caudales públicos

Begoña Gómez, en una imagen de archivo
Begoña Gómez, en una imagen de archivo EFE
Javier Lillo

Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez Juan Carlos Peinado de seguir la investigación contra ella por el delito de malversación por el procedimiento del Tribunal del ... Jurado. Advierte que el magistrado ha dado este paso sin contar con indicio alguno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app